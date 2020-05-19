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Meksika bunu konuşuyor! Galatasaray'ın istediği 3 transfer

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Cimbom, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi listesine alırken, mediotiempo.com adlı internet sitesi konu ile ilgili flaş bir habere imza attı. Buna göre sarı kırmızılılar, 3 yeteneğe birden göz dikti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

19 Mayıs 2020 Salı 16:58 Güncelleme: 19.05.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





