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Meksika bunu konuşuyor! Galatasaray'ın istediği 3 transfer
Meksika bunu konuşuyor! Galatasaray'ın istediği 3 transfer
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Cimbom, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi listesine alırken, mediotiempo.com adlı internet sitesi konu ile ilgili flaş bir habere imza attı. Buna göre sarı kırmızılılar, 3 yeteneğe birden göz dikti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
19 Mayıs 2020 Salı 16:58
Güncelleme: 19.05.2020 17:24
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı.
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Buna göre gönderilecek ve gelecek isimleri kafasında netleştiren Terim, yönetimle beraber yaptığı istişareler sonucunda yeni bir 'gençlik yapılanması' istediğini iletti.
Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçen Aslan, scoutların bulduğu genç yeteneklere kanca attı.
Mediotiempo.com adlı internet sitesi, sarı kırmızılıların hedefindeki ismi açıklarken, aynı zamanda gündeme gelen diğer 2 ismi de duyurdu.
ALAN MOZO G.SARAY'IN HEDEFİNDE
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri de Meksika'da.