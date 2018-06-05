Marsilya Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Mitroglou Gomis takası

30 yaşındaki Yunan yıldız Mitroglou, Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Fulham, Benfica ve Marsilya formaları giydi. Kariyeri boyunca 427 maçta oynadı, 219 gol atıp, 36 da asist yaptı.



BAFETİMBİ Gomis, imza parasıyla birlikte Galatasaray'a geçen sezon 5 milyon euro'ya mal oldu. Buna karşılık Marsilya ise Gomis'in yerine aldığı Mitroglou'na 15 milyon euro ödedi. Ancak Yunan oyuncu, beklentilerin altında kaldı ve selefinin çok gerisinde kaldı.