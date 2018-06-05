Marsilya Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Mitroglou Gomis takası
BENDEN iYi DEĞiL
GOMIS, Marsilya'nın Mitroglou'yu tercih etmesinin ardından Yunan forvetle ilgili konuşmuştu. Fransız SFR Sport'a demeç veren Gomis, "Açıkçası Mitroglou'dan aşağı kalır yanım yok. Marsilya, benim yerime benden daha yüksek bir ücrete Mitroglou'yu aldı. Benden daha iyi bir oyuncu olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
30 yaşındaki Yunan yıldız Mitroglou, Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Fulham, Benfica ve Marsilya formaları giydi. Kariyeri boyunca 427 maçta oynadı, 219 gol atıp, 36 da asist yaptı.
BAFETİMBİ Gomis, imza parasıyla birlikte Galatasaray'a geçen sezon 5 milyon euro'ya mal oldu. Buna karşılık Marsilya ise Gomis'in yerine aldığı Mitroglou'na 15 milyon euro ödedi. Ancak Yunan oyuncu, beklentilerin altında kaldı ve selefinin çok gerisinde kaldı.
B PLANI BAS DOST
G.Saray yönetimi, Bafetimbi Gomis'i bırakmak istemiyor ama gitme ihtimalini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyor. Sarı-kırmızılıların Sporting'de forma giyen Bas Dost ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Sporting ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, 49 maçta attığı 34 gol ve 7 asist ile müthiş bir sezon geçirdi.
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