Mariano'ya çifte kıskaç - Fotomaç
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Mariano'ya çifte kıskaç
Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano'ya iki Brezilya ekibi talip oldu Flamengo, 32 yaşındaki yıldız için 2.5 milyon euro'luk resmi teklif yaptı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:24
Güncelleme: 16.12.2018 14:49
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, Brezilyalı yıldız Mariano'ya gelen teklifler kafaları karıştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başarılı sağ beki Mariano konusunda sıcak gelişmeler yaşayan Galatasaray, adeta iki kulübün kıskacı altında kaldı.
Brezilya'nın Flamengo ve Fluminense kulüpleri Galatasaraylı oyuncuya talip oldu.
Sarı kırmızılıların geçen yıl Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano'yu iki Brezilya ekibi de isterken; Flamengo kulübü bu hafta içeresinde Galatasaray'a resmi teklif yapan ilk ekip oldu.
SON KARAR TERİM'İN
Flamengo, Galatasaray'a 2.5 milyon euro'luk resmi teklifini iletti.