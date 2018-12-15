Mariano'ya çifte kıskaç - Fotomaç
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Mariano'ya çifte kıskaç

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano'ya iki Brezilya ekibi talip oldu Flamengo, 32 yaşındaki yıldız için 2.5 milyon euro'luk resmi teklif yaptı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:24 Güncelleme: 16.12.2018 14:49
Mariano'ya çifte kıskaç

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, Brezilyalı yıldız Mariano'ya gelen teklifler kafaları karıştırdı.

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Mariano'ya çifte kıskaç

Başarılı sağ beki Mariano konusunda sıcak gelişmeler yaşayan Galatasaray, adeta iki kulübün kıskacı altında kaldı.

Mariano'ya çifte kıskaç

Brezilya'nın Flamengo ve Fluminense kulüpleri Galatasaraylı oyuncuya talip oldu.

Mariano'ya çifte kıskaç

Sarı kırmızılıların geçen yıl Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano'yu iki Brezilya ekibi de isterken; Flamengo kulübü bu hafta içeresinde Galatasaray'a resmi teklif yapan ilk ekip oldu.

Mariano'ya çifte kıskaç

SON KARAR TERİM'İN

Flamengo, Galatasaray'a 2.5 milyon euro'luk resmi teklifini iletti.

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