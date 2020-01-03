Marcelo Saracchi'den flaş Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Cimbom, RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Marcelo Saracchi'nin gündeme oturacak Galatasaray sözleri...
3 Ocak 2020 Cuma 07:33
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Son iki yılı şampiyonlukla tamamlamasının ardından yeni sezona da aynı parolayla başlayan Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmedi.
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Radamel Falcao transferiyle Avrupa'da büyük yankı uyandıran, Nzonzi, Seri ve Lemina gibi yıldız isimleri de kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı.
Devler Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele eden Cimbom, A Grubu'nda aldığı 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.
Ligde de istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, 17 hafta sonunda topladığı 27 puanla zirvenin 10 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.
Sezonun ikinci yarısında kötü gidişatı tersine çevirerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Cimbom, ocak ayında hem iç hem de dış transferde radikal kararlar almayı planlıyor.