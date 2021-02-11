Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda tur atlayan taraf 3-2'lik skorla Çağdaş Atan'ın öğrencileri oldu. Geceye damga vuran isim ise Marcao oldu. Brezilyalı futbolcu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlar ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi
11 Şubat 2021 Perşembe 09:16, Güncelleme 11.02.2021 09:18
Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı