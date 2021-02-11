Galeri Galatasaray Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda tur atlayan taraf 3-2'lik skorla Çağdaş Atan'ın öğrencileri oldu. Geceye damga vuran isim ise Marcao oldu. Brezilyalı futbolcu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlar ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi

Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma konuk takımın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Bu sonuçla Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yar finale çıkmayı başardı.

Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

GECEYE DAMGA VURAN İSİM MARCAO

Galatasaray'da geceye damga vuran isim ise Marcao oldu.

Marcao'nun hareketi geceye damga vurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi ilk golde rakinden kolay bir çalım yedi ve top ağlarla buluştu.

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