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Manchester United'ın yıldızı Nzonzi'nin yerine geliyor! İşte o isim...
Süper lig'de ilk yarının sonuna gelinirken ara transfer dönemi için girişimler iyiden iyiye hızlandı. İlk devrede bekleneni veremeyen takımlardan olan Galatasaray'da Fatih Terim sık sık ocak ayı transfer dönemini işaret ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer dönemindeki rotası belli oldu. Avrupa'dan birçok isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray için Millen Baars'ın ardından farklı bir Mancehester United'lı gündemde. İşte o isim...
26 Aralık 2019 Perşembe 10:22
Güncelleme: 26.12.2019 10:25
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Galatasaray'da ocak ayında yer yerinden oynayacak. Lig ve Avrupa'da kâbus gibi bir sezon yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim birçok defa ocak ayını işaret etmişti.
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Ancak kendisine çekidüzen vermesi beklenen oyuncuların daha da kötüye gitmesiyle beraber transfer politikası da sertleşti.
Aslan'ı ocak ayında bir hayli hareketli günler bekliyor. Yönetimle sık sık transferdeki yol haritası üzerinde planlamalar yapan teknik heyetin amacı büyük bir değişim.
Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Andone'nin sözleşmelerinin askıya alınması kesinleştiği gözüyle bakılıyor.
Transferde Fatih Terim'in raporlarına göre bir yola haritası belirleyecek olan Aslan'da yapılacak hamleler yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.