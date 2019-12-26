Manchester United'ın yıldızı Nzonzi'nin yerine geliyor! İşte o isim...

Süper lig'de ilk yarının sonuna gelinirken ara transfer dönemi için girişimler iyiden iyiye hızlandı. İlk devrede bekleneni veremeyen takımlardan olan Galatasaray'da Fatih Terim sık sık ocak ayı transfer dönemini işaret ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer dönemindeki rotası belli oldu. Avrupa'dan birçok isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray için Millen Baars'ın ardından farklı bir Mancehester United'lı gündemde. İşte o isim...