Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde! - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Manchester United Galatasaray'dan Ozan Kabak'ın peşinde!

Galatasaray'da bu sene yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Sözylentilere göre Ozan Kabak'a son talip İngiltere'den Manchester United.
14 Aralık 2018 Cuma, 23:21:29 Güncelleme: 07:58:03
Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!

Fatih Terim'in cesur bir kararla sahaya sürdüğü isimlerden olan Ozan Kabak hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!

Tam tersine bu sezon Cimbom'un şu ana kadar ayakta kalan 1 numaralı oyuncusu.

Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!

18 yaşındaki oyuncunun performansı kısa sürede Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. İtalyanlardan sonra İngiliz kulüpleri de peşine düştü

Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!

20 MİLYON EURO!

Genç stoperle İtalya'dan Roma ve İnter ilgileniyordu. Premier Lig'den ise en yakın ilgi şu ana kadar Arsenal'den gelmişi.

Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!

Mourinho'nun scout ekibi de Ozan Kabak'ın gelişimini izledikten sonra "Alınsın" şeklinde rapor yazdı.

Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!

G.Saray sözleşmesini uzatıp, serbest kalır maddesine 20 milyon euro yazacak.

Manchester United Galatasaraydan Ozan Kabakın peşinde!
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