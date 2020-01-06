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Manchester United Falcao'yu böyle açıkladı! Tarihe geçen transfer...
Galatasaray uzun süredir yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya sezon başında kavuşmuştu. Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen tecrübeli yıldız, ligde ilk haftalarda beklentilerin altında kalmıştı. Ligde ilk yarının son haftasında Antalyaspor'la oynanan maçta fileleri havalandırarak, ikinci yarı için mesaj veren Kolombiyalı yıldız büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Ocak 2020 Pazartesi 14:03
Güncelleme: 06.01.2020 14:03
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Galatasaray sezon başında uzun süredir peşinde koştuğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile transferin son gününde sözleşme imzalayarak taraftarlarını mutlu etmişti.
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Yıldız futbolcu, büyük beklentilerle geldiği sarı-kırmızılı takımda uzun bir süre isteneni veremese de ilk yarının son maçında Antalyaspor filelerini iki kez sarsarak ligin ikinci yarısı için mesaj göndermişti.
Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, İngiltere'de yayınlanan haberle şoke oldu. İşte detaylar...
İngiliz basınından Manchester Evening News adlı site Manchester United'ın 2010 ile 2020 yılları arasında yaptığı en kötü 9 transferi puanladı. Listede Falcao'ya verilen puan şaşırttı.
ANGEL DI MARIA (4/10)
Manchester'ın 60 milyon sterlin ödeyerek Real Madrid'den transfer ettiği Di Maria, İngiliz ekibinde çıktığı 32 maçta 4 gol atarken 12 de asist yaptı.