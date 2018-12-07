Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca! - Galeri - Fotomaç
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Manchester City'den Ozan Kabak'a kanca!
İngiliz devi Manchester City'nin gözlemcilerinden Sabastien Arnese, Ozan Kabak'ı izlediklerini açıkladı.
7 Aralık 2018 Cuma, 20:53:13
Güncelleme: 21:15:48
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Ozan Kabak'la ilgilenen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor.
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Son olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında Manchester City'nin scout ekibi Ozan Kabak'ı takip etti.
Eski ünlü futbolcu Frank Arnese'nin oğlu Sebastien Arnese, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Manchester City scout ekibinde yer alıyorum. Yorum yapmam doğru olmaz ama Ozan'ı takip ettik." dedi.
Öte yandan Godin ile yollarını ayırması beklenen Atletico Madrid için Ozan Kabak alternatiflerden biri.
OZAN KABAK'IN PERFORMANSI
Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 13 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı.