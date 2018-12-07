Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Manchester City'den Ozan Kabak'a kanca!

İngiliz devi Manchester City'nin gözlemcilerinden Sabastien Arnese, Ozan Kabak'ı izlediklerini açıkladı.
7 Aralık 2018 Cuma, 20:53:13 Güncelleme: 21:15:48
Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca!

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Ozan Kabak'la ilgilenen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor.

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Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca!

Son olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında Manchester City'nin scout ekibi Ozan Kabak'ı takip etti.

Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca!

Eski ünlü futbolcu Frank Arnese'nin oğlu Sebastien Arnese, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Manchester City scout ekibinde yer alıyorum. Yorum yapmam doğru olmaz ama Ozan'ı takip ettik." dedi.

Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca!

Öte yandan Godin ile yollarını ayırması beklenen Atletico Madrid için Ozan Kabak alternatiflerden biri.

Manchester Cityden Ozan Kabaka kanca!

OZAN KABAK'IN PERFORMANSI

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 13 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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