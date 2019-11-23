Maç öncesi ve esnasında Galatasaraylıları çıldırtan hareket! Mert Günok... 

Süper Lig'in 12 haftasında Galatasaray evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi ile Medipol Başakşehir'i konut etti. Turuncu lacivertliler, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Galatasaraylı taraftarlar yenilen gol sonrası devam eden maçta takımlarına tepki gösterdi. Oyuncu değişikliklerinden sahada ilk 11'de bulunan bazı futbolculara kadar hemen herkes bu tepkilerden nasibini aldı. Ayrıca maç öncesi ve maç esnasında Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ise Galatasaraylı taraftarların hedefindeki diğer bir isim oldu. Peki, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaraylı taraftarları çileden çıkarak neydi? İşte bazı anlarda kameralara yansımayan Mert Günok detayı...