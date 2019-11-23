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Maç öncesi ve esnasında Galatasaraylıları çıldırtan hareket! Mert Günok...
Süper Lig'in 12 haftasında Galatasaray evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi ile Medipol Başakşehir'i konut etti. Turuncu lacivertliler, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Galatasaraylı taraftarlar yenilen gol sonrası devam eden maçta takımlarına tepki gösterdi. Oyuncu değişikliklerinden sahada ilk 11'de bulunan bazı futbolculara kadar hemen herkes bu tepkilerden nasibini aldı. Ayrıca maç öncesi ve maç esnasında Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ise Galatasaraylı taraftarların hedefindeki diğer bir isim oldu. Peki, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaraylı taraftarları çileden çıkarak neydi? İşte bazı anlarda kameralara yansımayan Mert Günok detayı...
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:38
Güncelleme: 23.11.2019 11:44
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Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i konuk ederken milli kaleci Mert Günok protesto edildi.
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KORNER Mİ, TAÇ MI?
Süper Lig'de Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede 22. dakikada ilginç bir an yaşandı.
Crivelli'nin şutunu çıkaran kaleci Onur'dan seken topu Ahmet Çalık uzaklaştırdı. Bu esnada iki takım farklı itirazlarda bulundu.
Dışarı çıkan topa taç isyanında bulunan Galatasaraylılar, korner atılmasını istemedi. Başakşehir cephesi ise kornerde ısrar etti.
Olaya müdahale eden Yaşar Kemal Uğurlu, son kararın korner olduğunu belirtti. Maçın ilk anından itibaren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki vardı.