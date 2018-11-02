Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu...
    2 Kasım 2018 Cuma, 23:16:12 Güncelleme: 23:47:04
    Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

    Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

    Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

    Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.

    Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

    Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için yoğun çaba gösterdi.

    Maç bitti ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

    Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceliyor. İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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