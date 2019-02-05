Luyindama transferi pahalıya patladı! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Luyindama transferi pahalıya patladı!
Galatasaray'da transferin son saatlerinde kadroya dahil edilen Kongolu stoper Luyindama, pahalıya mal oldu. İşte nedeni...
5 Şubat 2019 Salı, 10:13:35
Güncelleme: 10:14:48
Sezonun ikinci yarısı için önemli adımların atılmasını isteyen Fatih Terim, savunma hattına uzun zamandır takip ettiği Luyindama'yı istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek planları arasında yer almayan Maicon'un yerine gelen Luyindama'nın takıma geç katılması sarı kırmızılı ekibe 250 bin Euro'ya mal oldu.
Fatih Terim, kadro yetersizliğinden Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sahaya Maicon'u sürdü.
Ankaragücü maçı, Maicon'un Galatasaray formasıyla lig ve Avrupa Kupaları'nda forma giydiği 50. maç olduğu için Brezilyalı oyuncu, 250 bin Euro bonusu cebine koydu.