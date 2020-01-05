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Lukas Podolski Süper Lig'e geri geliyor! İşte yeni takımı...
Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken 17 haftanın şampiyonu 37 puanla Sivasspor olmayı başardı. İlk devrenin tamamlanmasının ardından aksayan bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarına hız veren ekipler birçok isim ile temas halinde. Transfer tescil sezonunun 4 Ocak'ta başlamasıyla KAP bildirimleri gelirken, dünya yıldızı isimler de Süper Lig için yazılıp çizilmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray taraftarının sevgilisi Alman yıldız Lukas Podolski için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...
5 Ocak 2020 Pazar 17:02
Güncelleme: 05.01.2020 17:22
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Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken 17 haftalık ilk devrenin şampiyonu Sivasspor oldu. Yiğidolar topladığı 37 puanla 1. sırada yer alırken, 33 puanlı Medipol Başakşehir 2., 32 puanlı Tabzonspor ise 3. sırada yer aldı.
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4 büyük ekipten Fenerbahçe 4. sırada perdeyi kapatırken, Beşiktaş 5., beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Galatasaray ise 27 puanla 7. sırada yer aldı.
İlk devrenin tamamlanmasının ardından kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminin ilk gününde birçok isim için KAP bildirimleri arka arkaya geldi.
Özellikle sezon başında kadrosunu baştan aşağı yenileyerek pahalı ve yıldız isimleri kadrosuna katmasına rağmen beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'ın, yaz transfer döneminin olduğu gibi ara transfer döneminin de en hareketli takımı olması bekleniyor.
İMZAYA KALDI!
Marcelo Saracchi ve eski yıldızı Henry Onyekuru ile görüşmelerin başladığını transfer dönemi başlamadan KAP'a bildiren sarı-kırmızılılarda bu transferlerin bitmesi için yalnızca imzala aşaması kaldı...