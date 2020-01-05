Lukas Podolski Süper Lig'e geri geliyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken 17 haftanın şampiyonu 37 puanla Sivasspor olmayı başardı. İlk devrenin tamamlanmasının ardından aksayan bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarına hız veren ekipler birçok isim ile temas halinde. Transfer tescil sezonunun 4 Ocak'ta başlamasıyla KAP bildirimleri gelirken, dünya yıldızı isimler de Süper Lig için yazılıp çizilmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray taraftarının sevgilisi Alman yıldız Lukas Podolski için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...