Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Muhammed Güneroğlu sordu, Levent Tüzemen cevapladı; "MHK'nin istifasıyla hakemlerin ayağı yere daha sağlam basacaktır. 'Galatasaray düdük astırtıyor' diyenler, Halis Özkahya 6 yıldır Kadıköy'e geçemiyor. Galatasaray üzerinden hakemleri etkilemek için kimse algı operasyonu yapmasın."
14 Şubat 2019 Perşembe 08:13 Güncelleme: 14.02.2019 08:16
Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Trabzonspor karşısında savunma hattının orta sahaya kadar geldiğini gördük. İki yeni stoper ile sezonun ikinci yarısında bu kadar riskli oynamak sorun yaratmaz mı?

Luyindama-Marcao ikilisi kafalarına göre hareket etmemişlerdir. Galatasaray'ın oyun yapısı her zaman risklidir. Fatih Terim yıllardır savunmanın takım halinde yapılmasını ister, hücumdan geriye dönüşlerin çabuk olmasını bekler.

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Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Zamanla uyum artar Brezilya-Kongo işbirliğinin uyumlu olduğunu söyleyemem. Eğer Marcao'nun yanında Maicon oynasaydı hem dil problemi yaşanmaz hem de uyumlu iki stoper olurdu. Ancak Maicon'un ağır kalışı, topu oyuna etkili sokamaması takımdan gönderilmesinde etken oldu.

Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Luyindama da Marcao da geriden topla oyuna çıkabiliyor. Sadece Luyindama kendine aşırı güvendiği için zaman zaman top kayıpları yapıyor ve dağınık oynayabiliyor. Zamanla uyum artar.

Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Benfica karşısında nasıl bir Galatasaray izleriz?

Benfica hızlı hücuma çıkabilen bir takım. Galatasaray, Lizbon ekibine geniş alan bırakmamalı. Diagne'nin katılımıyla hücum organizasyonları zenginleşirken, forvet arkasındaki oyuncuların da performansının yükseldiğini Trabzonspor maçında gördük.

Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Diagne, güçlü fiziğiyle defans oyuncularını tehdit ediyor. Rakip savunma önünde duvar olarak Onyekuru, Feghouli ve Belhanda üçlüsünün etkili pas yapmaları için istasyon oluyor. Eğer Belhanda, Trabzonspor'a 2 gol atmışsa bu Diagne'nin rakip savunma üzerindeki etkisinden dolayıdır.

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