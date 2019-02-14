Levent Tüzemen'den 'Kadıköy - Özkahya' göndermesi

Zamanla uyum artar Brezilya-Kongo işbirliğinin uyumlu olduğunu söyleyemem. Eğer Marcao'nun yanında Maicon oynasaydı hem dil problemi yaşanmaz hem de uyumlu iki stoper olurdu. Ancak Maicon'un ağır kalışı, topu oyuna etkili sokamaması takımdan gönderilmesinde etken oldu.