Levent Tüzemen: Gomisin paragöz menajeri Mendy ortalığı karıştırıyor

Levent Tüzemen: Gomis'in paragöz menajeri Mendy ortalığı karıştırıyor
- Galatasaray 4 hazırlık maçında; 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Özellikle güçlü rakipleri karşısındaki futbolunu nasıl buldunuz? Yeni sezon öncesi nasıl bir G.Saray bekliyor bizi?
Fatih Terim eleştirilere kafayı takmış olsaydı sezon öncesi hazırlık maçlarında kolay rakipleri seçerdi. Valencia ve PSV Eindhoven tıpkı G.Saray gibi ülkelerini Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. G.Saray, 3 yıl sonra Devler Ligi'ne gidiyor. Terim de öğrencilerinin performansını Avrupa'da aynı kategoride mücadele edecek takımların önünde görmek istedi ve doğru yaptı. G.Saray bu maçların ilk yarılarında ideale yakın kadrolarla oynadı, pozisyon buldu. Ayrıca oyuncuların istekleri, coşkuları ve mücadele güçleri göz doldurdu. Sadece Gomis'in temposuzluğu ve durgun hali ön plana çıktı. Sonuçlara bakarak 'G.Saray hayal kırıklığı' şeklinde bir futbol oynadı demek doğru olmaz. Eksikler kadroya girdiğinde takım uyumu yükselecektir
- Sakarya maçındaki yeni sistemi nasıl buldunuz? Muğdat'ı beğendiniz mi?
Terim, Sakarya maçında santrforsuz sisteme dönüp G.Saray'ı 4-6-0 oynattı. Hücum hattında görev yapan Muğdat, Feghouli ile Sinan Gümüş üçlüsü sağ kanatta oluşturdukları pas üçgenleriyle rakip kalede ciddi gol pozisyonları ürettiler. Belhanda da topu kullanma becerisi yüksek oyuncularla oynayınca performans olarak göz okşadı ve gol attı.
Kiralanan Onyekuru sol kanatta yalnız kalınca bireysel becerileri ile ön plana çıkmaya çalıştı ama etkisizdi. Sadece Muğdat'ın attığı gol öncesi rakibi vücut çalımı ile aldatması akıl dolu bir hareketti. Muğdat, G.Saray'da ciddi bir rekabet yaratacaktır. Balıkesirspor'dan itibaren takip ettiğim Muğdat, G.Saray'a tırnakları ile kazıya kazıya geldi. Muğdat yüreği ile oynayan mükemmel mücadele eden ve iş ahlakı üst düzeyde olan bir futbolcu. Muğdat'ın görüntüsüne bakıp kaportacıya benzetenler kendisinden özür dileyecektir. Ayrıca Muğdat karakter olarak sorun çıkartmayacak bir oyuncudur.
- Terim, Inter-Milan örneğini verip, Türkiye'de büyük takımlar arasında transfer sirkülasyonu yaşanmamasından şikâyet etti. Bu sorun futbolumuzu nasıl etkiliyor ve aşılması için neler yapılmalı?
Geçmişte taraftarlar statlarda yan yana otururdu. Rakip takım taraftarına yüzde 5 oranında yer verme uygulaması başladıktan sonra eski taraftar anlayışı kayboldu. Tribünlerde daha keskin, daha sert, daha tutucu hatta öfkeli taraftarlar oluştu. Bu düşünceyi holiganlık anlayışına taşıyan gruplar da var. Terim'in bahsettiği büyükler arasındaki oyuncu transferleri bugün için hayata geçirilemez.
Eskiden bir örnek vereyim; Trabzonsporlu Ali Kemal önce F.Bahçe'ye sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Sergen Yalçın, 4 büyük takımda oynadı. Tanju Çolak, G.Saray'da efsaneyken F.Bahçe'ye gitti. Raşit Çetiner, F.Bahçe'de oynarken G.Saray'a transfer oldu. Şimdi şartlar değişti. F.Bahçe'den Beşiktaş'a gelen Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Kadıköy'deki ilk derbilerinde maç boyu yuhalandı. Aynı tacizi Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye giden İsmail Köybaşı, Vodafone Stadı'nda yaşadı.
F.Bahçeli Valbuena, Marsilya'nın efsanesiydi, Moskova'ya transfer olduktan sonra Lyon'a dönünce Marsilyalı taraftarlar öyle öfkelendiler ki Fransız yıldızın maketlerini yaktılar. Hatta Marsilya- Lyon maçında Valbuena'ya 'hain' şeklinde pankartlar astılar. Şimdi F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray arasında yaşanacak oyuncu takasları, taraftarlar tarafından asla kabul görmez. Yani kulüp değiştiren oyuncuya hayat bir kâbus olur!
- Gomis'in zam istediği ve bu nedenle mutsuz olduğu söyleniyor. Gomis krizi nasıl aşılacak? Gomis giderse boşluğu doldurulur mu?
Tam bir paragöz olan Gomis'in menajeri Mendy ortalığı karıştırıyor ve Gomis'in aklını çeliyor. G.Saray'ın Gomis'le yaptığı pahalı bir sözleşme var. Gomis yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanıyor. Ayrıca attığı her gol için de 10 bin euro alıyor. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Kayseri deplasmanına Gomis gitmemişti. Bir gazete Gomis'in gitmeme sebebi için "Kasığına para sıkıştı" başlığını manşet atmıştı. Bir hafta sonra Türk Telekom'da oynanan Osmanlıspor maçında Gomis attığı golden sonra tribünlere koşup önce G.Saray armasını öpmüş sonra da eliyle defalarca "Para için Kayseri'ye gitmemezlik yapmadım" tavrını sergilemişti.
Gomis'in bu beyanı taraftarın gönlünde taht kurmasını sağladı. Eğer Gomis şimdi para için temposuz, coşkusuz ve isteksiz oynuyorsa kendisini bağrına basan taraftarın önüne çıkamaz. Ayrıca Fransız yıldız menajerinin tuzağına düşer, G.Saray yönetimi ve Fatih Terim ile restleşirse kendi kaybeder. Çünkü G.Saray camiası 'Avrupa Gol Kralı' olan Tanju Çolak'ı gözünü kırpmadan yollamıştı.
- Mustafa Cengiz'in bugüne kadar olan performansı için neler söyleyeceksiniz? Beklentileri karşılayabildi mi?
Mustafa Cengiz, G.Saray'a başkan adayı olduğunda da başkan seçildiğinde de camiaya ve taraftarlara asla hayal projeler sunmadı. Borç yükü fazla olan bir G.Saray teslim aldı. Özellikle Avrupa'ya gitmeme tehlikesinin oluştuğu ortamda UEFA'da G.Saray'ı mükemmel savundu ve gerçekleri masaya yatırdı. Eğer bugün G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksa UEFA sürecini başarıyla yöneten Başkan Cengiz ve ekibinin büyük payı vardır. Ayrıca TFF'nin ve Servet Yardımcı'nın da yaptığı katkıları alkışlamak gerekir.
G.Saray, UEFA ile yaptığı anlaşma gereği 4 yıl boyunca planlı bir transfer politikası uygulamak zorunda. Yani satmadan oyuncu alamaz. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, transfer politakası olarak hem bütçeye göre dikkatli hareket ediyor hem de kiralama yöntemini uyguluyor. Mantıklı olan bu zaten, yoksa Avrupa'dan men gelecek.