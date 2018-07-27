Levent Tüzemen: Gomisin paragöz menajeri Mendy ortalığı karıştırıyor

- Terim, Inter-Milan örneğini verip, Türkiye'de büyük takımlar arasında transfer sirkülasyonu yaşanmamasından şikâyet etti. Bu sorun futbolumuzu nasıl etkiliyor ve aşılması için neler yapılmalı?

Geçmişte taraftarlar statlarda yan yana otururdu. Rakip takım taraftarına yüzde 5 oranında yer verme uygulaması başladıktan sonra eski taraftar anlayışı kayboldu. Tribünlerde daha keskin, daha sert, daha tutucu hatta öfkeli taraftarlar oluştu. Bu düşünceyi holiganlık anlayışına taşıyan gruplar da var. Terim'in bahsettiği büyükler arasındaki oyuncu transferleri bugün için hayata geçirilemez.

Eskiden bir örnek vereyim; Trabzonsporlu Ali Kemal önce F.Bahçe'ye sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Sergen Yalçın, 4 büyük takımda oynadı. Tanju Çolak, G.Saray'da efsaneyken F.Bahçe'ye gitti. Raşit Çetiner, F.Bahçe'de oynarken G.Saray'a transfer oldu. Şimdi şartlar değişti. F.Bahçe'den Beşiktaş'a gelen Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Kadıköy'deki ilk derbilerinde maç boyu yuhalandı. Aynı tacizi Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye giden İsmail Köybaşı, Vodafone Stadı'nda yaşadı.

F.Bahçeli Valbuena, Marsilya'nın efsanesiydi, Moskova'ya transfer olduktan sonra Lyon'a dönünce Marsilyalı taraftarlar öyle öfkelendiler ki Fransız yıldızın maketlerini yaktılar. Hatta Marsilya- Lyon maçında Valbuena'ya 'hain' şeklinde pankartlar astılar. Şimdi F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray arasında yaşanacak oyuncu takasları, taraftarlar tarafından asla kabul görmez. Yani kulüp değiştiren oyuncuya hayat bir kâbus olur!