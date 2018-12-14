Levent Tüzemen: "Galatasaray, Porto maçındaki gibi oynarsa Başakşehir’i yener"

Ozan Kabak şu anda Avrupa'nın gözde oyuncularından biri. Yeni transferler için şimdi satılmalı mı yoksa bu büyük bir hata mı olur?

Ozan Kabak transfer politikasını hocası Fatih Terim ile birlikte yürütmelidir. Ozan çok genç ve tecrübesiz bir oyuncu. Ama öğrenmeye açık. Üstelik çalışkan ve çok yetenekli. Ozan'ın keşke bugün yanında kendisinden çok şey öğreneceği Ujfalusi veya Popescu gibi bir isim olsaydı aşamasını çok daha kolay yapardı. Galatasaray yönetimi, Ozan'a karşı "Sat ve para kazan" politikası uygulamamalı. Ozan, Galatasaray'da en az 2 yıl daha görev yapmalı.



