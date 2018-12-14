Levent Tüzemen: "Galatasaray, Porto maçındaki gibi oynarsa Başakşehir’i yener"
Fotomaç'ın usta yazarı Levent Tüzemen, Murat Kapanlı'nın sorularıyla Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi: "İki Porto mücadelesinde Galatasaray 12 net pozisyon yakaladı. Gomis olsa 2 maçı kazanır, bu gruptan çıkardı."
Başakşehir maçından başlayalım. Galatasaray yenilirse lig defterini kapatır mı?
Fatih Terim'in elinde 1996- 2000 kadrosu olsaydı Başakşehir ile oluşacak 11 puanlık fark kapanırdı. Eğer Galatasaray kaybederse zirve yarışında çok büyük yara alır. Başakşehir ligin 2. yarısında üst üste hatalar yaparsa zirve yarışını kovalayan takımlara fırsat tanır. Porto önünde izlediğim coşkulu, arzulu ve istekli Galatasaray ortaya koyduğu futbolu Başakşehir'e karşı da sergilerse öncelikle kaybetmez hatta derbiyi kazanabilir.
Fatih Terim, Ocak ve Temmuz transfer döneminde takımı değiştireceğini söylüyor. Kimler tutulmalı, kimler gitmeli?
2019 Mayıs sonunda Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Tarık Çamdal, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Martin Linnes gibi oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Ben Fatih Terim'in Linnes dışındaki oyuncularla sözleşme yenileyeceğini düşünmüyorum. Kaptan Selçuk ücretinde ciddi bir indirim yaparsa 'tecrübeli isim' olarak 1 yıl daha görev yapabilir. Yabancı oyuncuların sözleşmeleri hem uzun süreli hem de aldıkları ücret ateş pahası. Belhanda, Feghouli, Maicon gibi oyuncular talipleri olsa da kazandıklarının altında bir paraya başka bir takıma transfer olmazlar. Terim'in ikna kabiliyeti yüksektir. Belki halleder.
Ozan Kabak şu anda Avrupa'nın gözde oyuncularından biri. Yeni transferler için şimdi satılmalı mı yoksa bu büyük bir hata mı olur?
Ozan Kabak transfer politikasını hocası Fatih Terim ile birlikte yürütmelidir. Ozan çok genç ve tecrübesiz bir oyuncu. Ama öğrenmeye açık. Üstelik çalışkan ve çok yetenekli. Ozan'ın keşke bugün yanında kendisinden çok şey öğreneceği Ujfalusi veya Popescu gibi bir isim olsaydı aşamasını çok daha kolay yapardı. Galatasaray yönetimi, Ozan'a karşı "Sat ve para kazan" politikası uygulamamalı. Ozan, Galatasaray'da en az 2 yıl daha görev yapmalı.
Galataaray 2000'den sonra Kupa 2'yi bir kez daha kazanmak istiyor. Bu kadro bunu başarabilir mi?
İddia ediyorum Emre Akbaba sakatlanmasaydı Galatasaray'ın lig ve Avrupa performansı daha kaliteli olurdu. İkinci yarı Emre'nin katkısını sakatlanmadığı sürece herkes görecektir. Mevcut kadronun ciddi bir golcüye ve geriden oyunu kurabilecek bir stopere ihtiyacı var. Fatih Terim en az 3 oyuncu almayı planlıyor. Nagatomo gibi nokta transferler yapılabilirse Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finali görebilir. Ancak bu kadro takviye almazsa ilk turda şanslı kura çekmediği sürece Avrupa'ya veda eder.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 34 milyon euro kazandı. Gruptan çıksa bu para katlanacaktı. Zamlı sözleşme isteyen Gomis kalsaydı Galatasaray bu gruptan çıkabilir miydi?
İki Porto karşılaşmasında Galatasaray toplam 12 net gol pozisyonuna girdi. Eğer yarısını değerlendirseydi 6 puan alacaktı. Tabloya baktığımız zaman Galatasaray da Porto gibi 10 puanda olacaktı ama ikili averajda rakibini geçecekti. Gomis'in ne kadar önemli olduğunu Porto maçlarına analizini yaparsak net olarak görebiliriz. Yönetim Gomis'in yerine golcü almayarak sözünde durmadığı gibi Galatasaray'ın lig ve Avrupa yarışında yaralar almasına neden oldu. Gomis kalsaydı ve Galatasaray, Porto maçlarını kazansaydı 5.4 milyon euro ekstra alacak ayrıca gruptan çıkacağı için cebine fazladan başarı primleri koyacaktı. Galatasaray yönetimi beceriksizlik örneği sergileyerek Gomis'i sattı, yerine bir golcü almadı ve Dimyat'a pirince giderken evindeki bulgurdan oldu.