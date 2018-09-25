Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

- Galatasaray, Akhisar'a yenilirken nerede hata yaptı? Deplasman fobisi deniyor böyle bir durum var mı?

Fatih Terim bu ülkede futbolcuların kafalarındaki korku prangalarını yıkan bir teknik adamdır. Yüreğinde her zaman cesaret vardır. Ve özellikle oyuncularına "Kaybederken bile alkışlanmalısınız" der. G.Saraylı oyuncular Akhisar'da teslimiyetçi bir ruhla oynadıkları için yenildiler. Yenilgiye isyan edecek bir oyuncuyu işaret edemem. Ben kulübeyi ayırt etmeden tüm G.Saraylı oyuncuların Lokomotif Moskova zaferinin gecesinde kaldıklarını gözlemledim.