Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"

    A Spor yorumcusu ve FOTOMAÇ yazarı Levent Tüzemen, Yılmaz Şenol'un sorularını yanıtladı. Tüzemen, "Moskova maçında kazanılan penaltıyı Onyekuru atmak istemiş. Ancak birinci penaltıcı Selçuk İnan topun başına geçip mükemmel bir vuruşla golü yaptı. Akhisar karşısında da Fatih hoca müdahale edip penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı." dedi.
    25 Eylül 2018 Salı, 23:46:12 Güncelleme: 23:47:07
    Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"
    • 1
    • 8
    Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

    - Galatasaray, Akhisar'a yenilirken nerede hata yaptı? Deplasman fobisi deniyor böyle bir durum var mı?

    Fatih Terim bu ülkede futbolcuların kafalarındaki korku prangalarını yıkan bir teknik adamdır. Yüreğinde her zaman cesaret vardır. Ve özellikle oyuncularına "Kaybederken bile alkışlanmalısınız" der. G.Saraylı oyuncular Akhisar'da teslimiyetçi bir ruhla oynadıkları için yenildiler. Yenilgiye isyan edecek bir oyuncuyu işaret edemem. Ben kulübeyi ayırt etmeden tüm G.Saraylı oyuncuların Lokomotif Moskova zaferinin gecesinde kaldıklarını gözlemledim.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"
    • 2
    • 8
    Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

    REHAVET YARATTI

    Maça çıkarken 2 puanlı Akhisar'ın ligde sonuncu olması G.Saraylı oyuncularda "Rahat kazanırız" rehaveti yaratmış. Oysa Akhisar, G.Saray'ı durdurmak için kompakt futbol anlayışı içinde ve takım halinde metrekare hesabı yapan bir savunma kurgusuyla sahada mücadele etti. Ben Akhisar'da G.Saray'ın kaybetmesinin nedeni olarak deplasman fobisinin ağır bastığını düşünmüyorum. Futbolda "kazanan takım bozulmaz" diye bir kural vardır. Terim'in kadrodaki oynamaları sahaya olumlu yansımadı. Galatasaray Akhisar'da yenilerek lig maratonunda kullanacağı çok önemli bir kaybetme kredisini harcadı.

    Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"
    • 3
    • 8
    Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

    - Peki en çok kimler göze battı?

    Mariano oyuna hiç katılmadı. Fernando dağınıktı, kopuk kopuk oynadı. Sinan Gümüş alanını terkedip oyunu yönetmeye talip olunca Emre Akbaba'yı da bozdu. Keşke Terim Onyekuru'yu Lokomotif maçındaki gibi hamle oyuncusu olarak kullansaydı. Taşlar yerine oturmadığı için Akhisar, G.Saray'ı kolay durdurdu ve kontratak silahları ile vurdu.

    Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"
    • 4
    • 8
    Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

    - Terim "Penaltıcı Sinan'dı, Rodrigues ben atarım demiş" dedi. Nasıl yorumluyorsunuz kaçan penaltıyı?

    Lokomotif Moskova müaçında kazanılan penaltıyı Onyekuru atmak istemiş ancak G.Saray'ın 1. penaltıcısı Selçuk İnan topun başına geçip mükemmel bir vuruşla golü yaptı. Onyekuru'ya izin vermediği için çok bilmiş bazı G.Saray taraftarları Selçuk'a tepki koydu. Futbol ciddi bir iştir. Akhisar maçında Fatih Terim'in söylemiyle penaltıyı Sinan Gümüş atacaktı. Topu eline alan Rodrigues, Sinan'a "Penaltıyı ben atacağım" demiş. Sinan da izin vermiş.

    Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"
    • 5
    • 8
    Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

    1-0'DA DEĞİŞİRDİ

    Eğer penaltı gol olsaydı G.Saray ikinci yarı maçı farklı kazanırdı. Çünkü Akhisar sonucu değiştirmek için yaslanarak oynadığı futbolu bırakıp öne doğru çıkacak ve G.Saray'ın hızlı hücumcuları bol bol geniş alan bulacak. Eğer Sinan penaltıyı atmayıp Rodrigues başına buyruk bir tavırla topu alıyorsa bu kulübe zafiyetidir. Terim'in müdahale edip penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN