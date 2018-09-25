Levent Tüzemen: Fatih Terim penaltıyı Rodriguese attırmamalıydı

Levent Tüzemen: "Fatih Terim penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı"
- Galatasaray, Akhisar'a yenilirken nerede hata yaptı? Deplasman fobisi deniyor böyle bir durum var mı?
Fatih Terim bu ülkede futbolcuların kafalarındaki korku prangalarını yıkan bir teknik adamdır. Yüreğinde her zaman cesaret vardır. Ve özellikle oyuncularına "Kaybederken bile alkışlanmalısınız" der. G.Saraylı oyuncular Akhisar'da teslimiyetçi bir ruhla oynadıkları için yenildiler. Yenilgiye isyan edecek bir oyuncuyu işaret edemem. Ben kulübeyi ayırt etmeden tüm G.Saraylı oyuncuların Lokomotif Moskova zaferinin gecesinde kaldıklarını gözlemledim.
REHAVET YARATTI
Maça çıkarken 2 puanlı Akhisar'ın ligde sonuncu olması G.Saraylı oyuncularda "Rahat kazanırız" rehaveti yaratmış. Oysa Akhisar, G.Saray'ı durdurmak için kompakt futbol anlayışı içinde ve takım halinde metrekare hesabı yapan bir savunma kurgusuyla sahada mücadele etti. Ben Akhisar'da G.Saray'ın kaybetmesinin nedeni olarak deplasman fobisinin ağır bastığını düşünmüyorum. Futbolda "kazanan takım bozulmaz" diye bir kural vardır. Terim'in kadrodaki oynamaları sahaya olumlu yansımadı. Galatasaray Akhisar'da yenilerek lig maratonunda kullanacağı çok önemli bir kaybetme kredisini harcadı.
- Peki en çok kimler göze battı?
Mariano oyuna hiç katılmadı. Fernando dağınıktı, kopuk kopuk oynadı. Sinan Gümüş alanını terkedip oyunu yönetmeye talip olunca Emre Akbaba'yı da bozdu. Keşke Terim Onyekuru'yu Lokomotif maçındaki gibi hamle oyuncusu olarak kullansaydı. Taşlar yerine oturmadığı için Akhisar, G.Saray'ı kolay durdurdu ve kontratak silahları ile vurdu.
- Terim "Penaltıcı Sinan'dı, Rodrigues ben atarım demiş" dedi. Nasıl yorumluyorsunuz kaçan penaltıyı?
Lokomotif Moskova müaçında kazanılan penaltıyı Onyekuru atmak istemiş ancak G.Saray'ın 1. penaltıcısı Selçuk İnan topun başına geçip mükemmel bir vuruşla golü yaptı. Onyekuru'ya izin vermediği için çok bilmiş bazı G.Saray taraftarları Selçuk'a tepki koydu. Futbol ciddi bir iştir. Akhisar maçında Fatih Terim'in söylemiyle penaltıyı Sinan Gümüş atacaktı. Topu eline alan Rodrigues, Sinan'a "Penaltıyı ben atacağım" demiş. Sinan da izin vermiş.
1-0'DA DEĞİŞİRDİ
Eğer penaltı gol olsaydı G.Saray ikinci yarı maçı farklı kazanırdı. Çünkü Akhisar sonucu değiştirmek için yaslanarak oynadığı futbolu bırakıp öne doğru çıkacak ve G.Saray'ın hızlı hücumcuları bol bol geniş alan bulacak. Eğer Sinan penaltıyı atmayıp Rodrigues başına buyruk bir tavırla topu alıyorsa bu kulübe zafiyetidir. Terim'in müdahale edip penaltıyı Rodrigues'e attırmamalıydı.