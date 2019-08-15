Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...

Metz ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15 Güncelleme: 15.08.2019 15:15
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...

Galatasaray Süper Lig'in başlamasına saatler kala transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...

Sarı-kırmızılı takım son olarak Roma forması giyen Steven Nzonzi'yi kiralık olarak getirse de taraftarların aklındaki isim Radamel Falcao.

Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...

Golcü oyuncunun yılan hikayesine dönen transferiyle ilgili Fransız basını kaleme aldığı haberlerde, Monaco'nun yıldız isimle sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.

Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...

Öte yandan takımın teknik direktörü Leonardo Jardim, Metz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...

Jardim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

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