Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...
Metz ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
Güncelleme: 15.08.2019 15:15
Galatasaray Süper Lig'in başlamasına saatler kala transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takım son olarak Roma forması giyen Steven Nzonzi'yi kiralık olarak getirse de taraftarların aklındaki isim Radamel Falcao.
Golcü oyuncunun yılan hikayesine dönen transferiyle ilgili Fransız basını kaleme aldığı haberlerde, Monaco'nun yıldız isimle sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.
Öte yandan takımın teknik direktörü Leonardo Jardim, Metz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında merak edilen sorulara yanıt verdi.
Jardim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;