Lampard bombayı patlatıyor! Galatasaray...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ocak ayı transfer dönemi için transferde kolları sıvadı. FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezası CAS tarafından kaldırılan Maviler'de teknik direktör Frank Lampard defans bölgesi için listesini belirledi. Hedefte yer alan isimlerden biri de Galatasaray'ın yakından tanıdığı bir yıldız. İşte, sarı-kırmızılı takımın da transferini merakla beklediği o isim ve nedeni...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)