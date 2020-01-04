Lampard bombayı patlatıyor! Galatasaray...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ocak ayı transfer dönemi için transferde kolları sıvadı. FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezası CAS tarafından kaldırılan Maviler'de teknik direktör Frank Lampard defans bölgesi için listesini belirledi. Hedefte yer alan isimlerden biri de Galatasaray'ın yakından tanıdığı bir yıldız. İşte, sarı-kırmızılı takımın da transferini merakla beklediği o isim ve nedeni...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ocak 2020 Cumartesi 13:36
Güncelleme: 04.01.2020 13:36
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, CAS tarafından transfer yasağının kaldırılması kararının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.
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Teknik direktör Frank Lampard'ın önderliğinde ligde şu ana kadar topladığı 36 puanla 4. sırada yer alan Maviler, lider Liverpool'un ise 22 puan gerisine düştü.
Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan İngiliz ekibinin öncelikli hedefi bir sol bek transferi. İşte Portekiz ile İngiliz basınında yer alan ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren o haber...
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre devre arası transfer döneminde kadrosunu bir sol bek oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Chelsea, Porto forması giyen AlexTelles'i istiyor.
Menajer Lampard'ın listesinde yer alan Brezilyalı futbolcunun Chelsea'ye transferinin gerçekleşmesini en çok isteyen kulüp ise Galatasaray.