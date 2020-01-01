Kulüp CEO'su açıkladı! Galatasaray'ın transferi İstanbul'a geliyor

Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.