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Kulüp CEO'su açıkladı! Galatasaray'ın transferi İstanbul'a geliyor
Yaz döneminde yapılan 13 transferle sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, 3 kulvarda da alınan kötü sonuçların ardından transfer dönemine odaklandı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katabilmek için büyük çaba harcadığı 21 yaşındaki futbolcunun transferini kulüp CEO'su resmen açıkladı.
1 Ocak 2020 Çarşamba 19:42
Güncelleme: 01.01.2020 19:43
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Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray'da işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Yapılan 13 transferle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ilk devre ışık vermedi.
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Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında ParisSaint-Germain'e karşı verdiği mücadele sonrası taraftarları ümitlendiren Cimbom, kötü bir kapanışla Avrupa'dan da elendi.
6 karşılaşmanın sonunda 2 puan toplayabilen temsilcimiz, yalnızca 1 gol atabildi. Türkiye Kupası'nda ise tuzla faciasının eşiğinden dönüldü. Türk TelekomStadyumu'ndaTuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanşta aldığı 4-0'lık skorla adını son 32 turuna yazdırdı.
Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.
ONYEKURU'NUN ARDINDAN SARACCHI
Henry Onyekuru'nun transferini bitiren Galatasaray'de ikinci transfer Marcelo Saracchi oldu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin transferini bitirdi.