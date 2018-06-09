Krystian Bielik iddiası! (12 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
ADA'DAN FLAŞ İDDİA: KRYSTIAN BIELIK!
Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'li Krystian Bielik'le ilgileniyor.
Birmingham da talip
Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor.
17 yaşında Arsenal aldı
LegiaVarşova formasını giyerken yıldızı parlayan Bielik henüz 17 yaşında Arsenal'a transfer olmuştu. (Takvim / 12 Temmuz)
ERIK BOTHEIM BİR AN ÖNCE BİTSİN!
G.Saray'da golcü transferi için sıcak saatler yaşanıyor... Fatih Terim'in yardımcıları, Ümit Davala ve Necati Ateş'in izlediği Norveçli golcü Erik Botheim için Terim acele ediyor. Tecrübeli hocanın Sarı-Kırmızılı yönetime, "Botheim'ın transferini bir an önce bitirelim. Elimizden kaçırmalayım. Talipleri çok" dediği öğrenildi.
Aslan acele etmek zorunda
Rosenborg ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Erik Botheim'ı başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Bu yüzden Aslan tranferde acele etmek zorunda.
6 karşılaşmada 4 gol attı
Botheim devam eden Norveç Ligi'nde Rosenborg formasıyla bu sezon 6 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, takımına 8 gol kazandırdı. (Takvim / 12 Temmuz)
PRAG HAVASI ALDI DÖNDÜ
Kasımpaşa'da gösteridği başarılı performansla adından söz ettiren Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi yalan oldu. Dün, Çinlilerin aldığı Slavia Prag'ın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ettiği ve Mısırlı oyuncuyu sağlık kontrolü için Çekya'ya çağırdığı açıklanmıştı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nrusal Bilgin "Slavia Prag, 17.00'ye kadar yatırması gereken 5 milyon euro bonservis bedelini yatırmadı" diye konuştu. Trezeguet de "Gidecek miyim, kalacak mıyım bilmiyorum. Hiçbir kapıyı kapatmıyorum. Tekliflere açığım" dedi.
Bir ihtimal daha var
Salı günü ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Trezeguet transferi için "Bir yol bulmak için uğraşıyoruz" açıklaması yapmıştı. Dün 23 yaşındaki oyuncunun sürpriz bir şekilde 'Slavia Prag'a imzaya gittiği' haberiyle transfer dosyası rafa kaldırılıyordu ki Galatasaray için bir şans daha doğdu. (Fotomaç / 12 Temmuz)
DRAGOVIC'E KANCA
Aslan stoper için Jason Denayer'i istiyor ancak kulübü Manchester City 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Cimbom, bunun üzerine geçen sezon Leicester'da oynayan, bonservisi Leverkusen'de olan Alex Dragovic'e kanca attı. Galatasaray, Avustralyalı stoperi kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor. (Fotomaç / 11 Temmuz)
ÇAĞLAR ŞAHİN GALATASARAY'DA!
Yerli kaleci arayan Galatasaray Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı. 23 yaşındaki kaleci için Karabük'e 1 milyon TL bonservis verileceği belirtildi. Dün Abdurrahim Albayrak'ın resmen açıkladığı Çağlar, Muslera'nın arkasında bekleyecek. Buca ve Elazığ formaları da eldiven geçen sezon 12 karşılaşmada 37 gol gördü kalesinde. (Fotomaç / 11 Temmuz)