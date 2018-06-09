Krystian Bielik iddiası! (12 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

ADA'DAN FLAŞ İDDİA: KRYSTIAN BIELIK!

Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'li Krystian Bielik'le ilgileniyor.

Birmingham da talip

Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor.

17 yaşında Arsenal aldı

LegiaVarşova formasını giyerken yıldızı parlayan Bielik henüz 17 yaşında Arsenal'a transfer olmuştu. (Takvim / 12 Temmuz)