Kostas Mitroglou'da Benfica engeli - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Kostas Mitroglou'da Benfica engeli

Kostas Mitroglou'nun bazı haklarının hâlâ Benfica'da olduğu bu nedenle UEFA listesine yazılmadığı iddia edildi!..

9 Şubat 2019 Cumartesi, 08:38:48 Güncelleme: 08:39:39
Kostas Mitroglou'da Benfica engeli

UEFA Avrupa Ligi için 3 yeni oyuncu ismi veren ve bu hakkını Marcao, Luyindama ve Diagne'den yana kullanan Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu listeye yazmamıştı.

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Kostas Mitroglou'da Benfica engeli

Mitroglou'nun Galatasaray'ın UEFA listesinde olmaması Fransız basınının da dikkatini çekerken Footmercato sitesine konuşan Yunan golcünün bir yakını, Mitroglou'nun neden UEFA listesinde olmadığını açıkladı.

Kostas Mitroglou'da Benfica engeli

30 yaşındaki forvetin yakın tanıdığı olduğu belirtilen ancak ismi verilmeyen kişi, "Mitroglou'nun UEFA listesine alınmamasının nedeni çok basit.

Kostas Mitroglou'da Benfica engeli

Galatasaray, Benfica ile eşleşmişti ve Kostas'ın bazı hakları hala Benfica'da. Mitroglou'nun Benfica'ya karşı oynaması doğru olmazdı" sözlerini kullandı.

Kostas Mitroglou'da Benfica engeli

Yunan golcü, 2017 yılında Benfica'dan 15 milyon euroya Marsilya'ya satılmıştı. Sözleşmede Mitroglou'nun satışından elde edilecek %50 karın Benfica'ya verileceği açıklanmıştı.

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