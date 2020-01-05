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Kosovalı forvet uçaktan görüntü paylaştı! Galatasaray'a imzaya geliyor
Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk devreyi 7. sırada bitiren Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalar başladı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattı. Cimbom'da 3. transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. 18 yaşındaki Kosovalı forvet, Süper Lig deviyle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
5 Ocak 2020 Pazar 22:58
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Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katarak sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da işler pek beklendiği gibi gitmedi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 mağlubiyet 2 beraberlik alarak Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişatı Süper Lig'de de sürdürdü.
Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor ile eşleşen Cimbom, ilk karşılaşmada kendi sahasında 2-0'lık mağlubiyet alarak taraftarlarda büyük bir şaşkınlık yaratırken, rövanş karşılaşmasında 4-0'lık galibiyetle turladı.
İkinci yarıda Lider Sivasspor ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Süper Lig devinde transfer dönemi hızlı başladı.
ONYEKURU DUYURULDU!
Galatasaray, ilk iş olarak Henry Onyekuru'yu kiralayarak camiayı sevince boğmayı başarmıştı. Aslan, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızla gücüne güç katmıştı.