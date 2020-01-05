Kosovalı forvet uçaktan görüntü paylaştı! Galatasaray'a imzaya geliyor

Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk devreyi 7. sırada bitiren Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalar başladı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattı. Cimbom'da 3. transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. 18 yaşındaki Kosovalı forvet, Süper Lig deviyle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

5 Ocak 2020 Pazar 22:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





