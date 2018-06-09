Kamil Glik müjdesi (6 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

ABOUBAKAR SÜRPRİZİ!

Galatasaray forvet arayışlarını sürdürürken Portekiz'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Abola, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Aboubakar için girişimlere başladığını okurlarına duyurdu.

G.Saray'ın ilk tercihi

Gazete Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, "Aboubakar kendini kanıtlamış bir golcü. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk tercihi" yorumunu yaptı.

Kiralama teklifi yapılacak

Abola gazetesi Galatasaray'ın ilk tercihinin kiralama formülü olduğunu öne sürerek ancak iki kulüp bonservis bedelinde anlaşma sağlarsa Aboubakar'ın bonservisiyle de alınabileceğinin altını çizdi.

Önemli gelişmeler olabilir

Aboubakar'ı Beşiktaş'ın da çok istediğini öne süren Abola, "Ancak Galatasaray'ın kozları daha güçlü görünüyor. Bu hafta içersinde bu transferde çok önemli gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.

?Performansı göz kamaştırdı

Geçtiğimiz sezon Porto'da çok başarılı bir performans sergileyen Aboubakar oynadığı 43 karşılaşmada 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek göz doldurmuştu. (Takvim / 6 Temmuz)