Kamil Glik müjdesi (6 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
KAMİL GLİK MÜJDESİ
Galatasaray'ın stoper için düşündüğü isimlerden Kamil Glik ile Monaco yol ayrımında... Fransız ekibinin, maaşında indirim yapılmasını kabul etmeyen Polonyalı oyuncuyu gönderme kararı aldığı belirtiliyor. 30 yaşındaki Glik için Cimbom'un kiralama konusunda devreye girebileceği bildirildi. (Fotomaç / 6 Temmuz)
ABOUBAKAR SÜRPRİZİ!
Galatasaray forvet arayışlarını sürdürürken Portekiz'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Abola, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Aboubakar için girişimlere başladığını okurlarına duyurdu.
G.Saray'ın ilk tercihi
Gazete Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, "Aboubakar kendini kanıtlamış bir golcü. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk tercihi" yorumunu yaptı.
Kiralama teklifi yapılacak
Abola gazetesi Galatasaray'ın ilk tercihinin kiralama formülü olduğunu öne sürerek ancak iki kulüp bonservis bedelinde anlaşma sağlarsa Aboubakar'ın bonservisiyle de alınabileceğinin altını çizdi.
Önemli gelişmeler olabilir
Aboubakar'ı Beşiktaş'ın da çok istediğini öne süren Abola, "Ancak Galatasaray'ın kozları daha güçlü görünüyor. Bu hafta içersinde bu transferde çok önemli gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.
?Performansı göz kamaştırdı
Geçtiğimiz sezon Porto'da çok başarılı bir performans sergileyen Aboubakar oynadığı 43 karşılaşmada 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek göz doldurmuştu. (Takvim / 6 Temmuz)
NDİAYE REST ÇEKTİ!
Badou Ndiaye eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi. Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti. Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da 17 lig maçında 1 gol atıp 3 de asist üretti. (Takvim / 6 Temmuz)
SERDAR'LA GÜRLEYECEK
İç transferde Ryan Donk ve Eray İşçan ile sözleşme uzatıp, Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan, Muğdat Çelik'ten sonra gözünü Serdar Gürler'e dikti. Sarı-kırmızılıların, geçen sezonun sonlarına doğru performansını yükselten 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş ile yarıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın dün Osmanlıspor ile bir görüşme yaptığı bildirildi.
13 Gol, 6 asisti var
Galatasaray yönetiminin ise bugün Ankara ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Futbola Fransız kulübü Sochaux altyapısında başlayan gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 33 maça çıkan Serdar, 13 kez fileleri sarsıp, 6 asist yapmıştı. Gürler etkili driplingleriyle ünlü. (Fotomaç / 6 Temmuz)
GARRY'E CELTA KANCASI
Galatasaray'da bu sezon 10 gol, 11 asistlik performansı ile dikkat çeken Garry Rodrigues'e La Liga ekibi Celta Vigo göz koydu. İspanyol basını, hem kanat hem de forvet oynayabilen bir futbolcu arayan Celta'nın listesinde sarı-kırmızılı ekipten Garry Rodrigues, Guingamp'tan Clement Grenier ve Monterrey'den Çesar Montes'in yer aldığını açıkladı. Celta'nın yakında Galatasaray'la temasa geçip resmi teklif sunması bekleniyor. Aslan, Garry için en az 15 milyon euro istiyor. Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu da renklerine bağlamıştı.
Betis'e pahalı geldi
Rodrigues için Real Betis'in de nabız yokladığı ancak istenen bonservis ücretini pahalı bularak geri adım attığı kaydedildi. (Fotomaç / 6 Temmuz)