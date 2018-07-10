Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
10 Temmuz 2018 Salı, 00:46:24
Güncelleme: 02:50:36
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Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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Milan'lı Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg yıldız oyuncuyla Sarı-Kırmızılı kulübün de ilgilendiğini söyledi. Erceg, "Evet G.Saray'dan teklif var" diye konuştu
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Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, Ajansspor'a yaptığı açıklamada G.Saray'ın Nikola Kalinic'le ciddi biçimde ilgilendiğini söyledi.
Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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Erceg AC Milan'dan kiralık olarak bir başka takıma gitmesi söz konusu olan Nikola Kalinic'in son durumu hakkında açıklama yaparken, Sarı-Kırmızılı takım dışında birkaç kulübün de Kalinic'i istediğini söyledi.
Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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KARAR MİLAN'IN
Erceg, "Galatasaray'dan Kalinic için teklif var. Atletico Madrid ve Sevilla da bu futbolcunun peşinde.
Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan karar verecek" ifadesini kullandı.
Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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KAMİL GLİK'TENÜZÜCÜ HABER
Monaco Teknik Direktörü Jardim, G.Saray'ın da gündeminde olan oyuncuları Kamil Glik'in satılık olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Önümüzdeki sezon da kadromuzda olacak" dedi. (Takvim)
Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var