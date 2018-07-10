Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var

    10 Temmuz 2018 Salı, 00:46:24 Güncelleme: 02:50:36
    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var

    Milan'lı Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg yıldız oyuncuyla Sarı-Kırmızılı kulübün de ilgilendiğini söyledi. Erceg, "Evet G.Saray'dan teklif var" diye konuştu
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    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    • 7
    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var


    Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, Ajansspor'a yaptığı açıklamada G.Saray'ın Nikola Kalinic'le ciddi biçimde ilgilendiğini söyledi.

    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    • 7
    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var

    Erceg AC Milan'dan kiralık olarak bir başka takıma gitmesi söz konusu olan Nikola Kalinic'in son durumu hakkında açıklama yaparken, Sarı-Kırmızılı takım dışında birkaç kulübün de Kalinic'i istediğini söyledi.

    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    • 7
    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var

    KARAR MİLAN'IN
    Erceg, "Galatasaray'dan Kalinic için teklif var. Atletico Madrid ve Sevilla da bu futbolcunun peşinde.

    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var

    Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan karar verecek" ifadesini kullandı.

    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var

    KAMİL GLİK'TEN ÜZÜCÜ HABER
    Monaco Teknik Direktörü Jardim, G.Saray'ın da gündeminde olan oyuncuları Kamil Glik'in satılık olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Önümüzdeki sezon da kadromuzda olacak" dedi. (Takvim)

    Kalinic'in menajeri: Evet Galatasaray'dan teklif var
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    Kalinicin menajeri: Evet Galatasaraydan teklif var
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