"Kalacağım" demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan konularından olan Younes Belhanda son olarak sosyal medya hesabından "Takımda kalacağıma bahse girerim" şeklinde yorum yapmıştı. Faslı futbolcunun menajerine talimat verdiği ifade edildi. İşte detaylar...
17 Ocak 2020 Cuma 09:58
Güncelleme: 17.01.2020 09:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda üç isimle sözleşme imzalayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında zirve yarışından kopmamak için kadrosuna takviyelere devam edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Nagatomo ve Mariano ile görüşürken YounesBelhanda'yı da teklif gelmesi halinde gelir elde ederek göndermeyi düşünüyor.
Faslı yıldız aslında geçen sezon El Ittihad ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Fatih Terim'in "22. şampiyonluk için sana ihtiyacım var" demesi üzerine kalmaya karar vermişti.
Yıldız oyuncu için bu sezon da El Ittihad ve El Nasr kulüpleri nabız yokluyor ancak henüz Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok.
"4.5 MİLYON EURO GELİRSE KABUL EDERİM"
Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık 4 milyon Euro kazanan ve 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Belhanda, El Ittihad ve En Nassr kulüplerinden 4.5 milyon Euro talep etti. Tecrübeli oyuncunun menajerine, "Ancak 4.5 milyon Euro'luk teklif gelirse kabul ederim" dediği öğrenildi.
"BAHSE GİRERİM KALACAĞIM"
Öte yandan YounesBelhanda, bir tweet atarak "Bahse girerim ki takımda kalacağım! Sezonun ilk devresi zorluydu ancak alınacak üçüncü bir şampiyonluğum var" ifadelerini kullandı.