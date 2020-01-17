"Kalacağım" demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

"4.5 MİLYON EURO GELİRSE KABUL EDERİM"

Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık 4 milyon Euro kazanan ve 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Belhanda, El Ittihad ve En Nassr kulüplerinden 4.5 milyon Euro talep etti. Tecrübeli oyuncunun menajerine, "Ancak 4.5 milyon Euro'luk teklif gelirse kabul ederim" dediği öğrenildi.