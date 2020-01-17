'Kalacağım' demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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"Kalacağım" demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan konularından olan Younes Belhanda son olarak sosyal medya hesabından "Takımda kalacağıma bahse girerim" şeklinde yorum yapmıştı. Faslı futbolcunun menajerine talimat verdiği ifade edildi. İşte detaylar...

17 Ocak 2020 Cuma 09:58 Güncelleme: 17.01.2020 09:58
Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda üç isimle sözleşme imzalayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında zirve yarışından kopmamak için kadrosuna takviyelere devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Nagatomo ve Mariano ile görüşürken Younes Belhanda'yı da teklif gelmesi halinde gelir elde ederek göndermeyi düşünüyor.

Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

Faslı yıldız aslında geçen sezon El Ittihad ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Fatih Terim'in "22. şampiyonluk için sana ihtiyacım var" demesi üzerine kalmaya karar vermişti.

Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

Yıldız oyuncu için bu sezon da El Ittihad ve El Nasr kulüpleri nabız yokluyor ancak henüz Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok.

Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

"4.5 MİLYON EURO GELİRSE KABUL EDERİM"

Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık 4 milyon Euro kazanan ve 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Belhanda, El Ittihad ve En Nassr kulüplerinden 4.5 milyon Euro talep etti. Tecrübeli oyuncunun menajerine, "Ancak 4.5 milyon Euro'luk teklif gelirse kabul ederim" dediği öğrenildi.

Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat

"BAHSE GİRERİM KALACAĞIM"

Öte yandan Younes Belhanda, bir tweet atarak "Bahse girerim ki takımda kalacağım! Sezonun ilk devresi zorluydu ancak alınacak üçüncü bir şampiyonluğum var" ifadelerini kullandı.

Kalacağım demişti! Belhanda'dan menajerine sürpriz talimat
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