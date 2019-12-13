Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Bu kararın ardından Fransız futbolcudan flaş bir karar geldi. Nzonzi bu kararıyla Galatasaray defterini kapatmış oldu. İşte o karar ve son gelişmeler...
13 Aralık 2019 Cuma 23:06 Güncelleme: 13.12.2019 23:06
Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

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Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

Peki Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının arkasındaki gerçekler nedir?

Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

Sezon başında Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nzonzi, son zamanlardaki performansının dışında antrenmanlarda gösterdiği tavırlarla Fatih Terim'in sabrını taşırdı.

Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında 5-0 mağlup olunan maçta oyundan alınırken gösterdiği tavırlar Nzonzi'nin sonunu getirdi.

Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

"30 MİLYONLUK FUTBOLCUYUM"

Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyor.

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