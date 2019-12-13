Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş karar! Galatasaray...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Bu kararın ardından Fransız futbolcudan flaş bir karar geldi. Nzonzi bu kararıyla Galatasaray defterini kapatmış oldu. İşte o karar ve son gelişmeler...

13 Aralık 2019 Cuma 23:06 Güncelleme: 13.12.2019 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





