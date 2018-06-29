Jonathas iddiası! (29 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

CİMBOM TRANSFER AVINDA! TREZEGUET VE AMİNU...

Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu Trezeguet, transfer gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların Mısırlı oyuncuyla anlaştığı iddia edilirken, kulübü Kasımpaşa ile bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'ya para ile Tolga Ciğerci ve Ahmet Çalık'ı da önerirken, lacivert-beyazlıların 5 milyon euro'da direttiği ileri sürülüyor.

ATIYOR, ATTIRIYOR

Trezeguet'e tüm olasılıkları göz önünde bulunduran Galatasaray, B planını da yaptı. Kasımpaşa ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan'ın, Osmanlı'nın yıldızı Umar Aminu için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent ekibinin kapısını çalacak olan Aslan, bu transferde tüm şartları zorlayacak. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 36 maçta 7'şer gol ve asistlik performans sergiledi.

PAŞA'DAN MESAJ VAR

Aslan'ın gündemindeki Trezeguet için kulübü Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Sportif direktör Nursal Bilgin, "Trezeguet'in transferiyle ilgili hiç bir resmi görüşmemiz yok. Tam hatırlayamıyorum ama 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek. Trezeguet dışında başka oyuncularımıza da teklifler geliyor. Ancak şu ana kadar bizden ayrılmak istediğini söyleyen olmadı" dedi.

TRABZON DA İSTİYOR

Cimbom'un transfer gündeminde yer alan Umar Aminu'nun Trabzonspor'un da listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Trezeguet transferinde pürüz yaşaması halinde görüşmeleri hızlandıracağı Nijeryalı orta saha için bordomavililerin de uzun süredir temasta olduğu ortaya çıktı. (Fotomaç / 29 Haziran)