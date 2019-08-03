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Jimmy Durmaz gösterdiği performansla taraftarın beğenisini topladı
Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdürüyor. Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında ağırlayan Sarı-Kırmızılılar'da Jimmy Durmaz gösterdiği performansla beğeni topladı. Jimmy Durmaz sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde kısa sürede trend topic oldu. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın Jimmy Durmaz için yaptığı paylaşımlar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 22:01 Güncelleme: 03.08.2019 22:01
Gelecek sezon hazırlıklarını takıma kattığı yeni transferleriyle de hummalı bir şekilde sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık müsabakası kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jimmy Durmaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya platformu Twitter üzerinde kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarların Jimmy tepkileri
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