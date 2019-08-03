Jimmy Durmaz gösterdiği performansla taraftarın beğenisini topladı

Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdürüyor. Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında ağırlayan Sarı-Kırmızılılar'da Jimmy Durmaz gösterdiği performansla beğeni topladı. Jimmy Durmaz sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde kısa sürede trend topic oldu. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın Jimmy Durmaz için yaptığı paylaşımlar...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 22:01 Güncelleme: 03.08.2019 22:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





