Murillo'dan Galatasaray transferi için resmi açıklama! Beklenen transfer geliyor mu?

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimleri belirleyen sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru ve Saracchi'ye imzayı attırarak şovunu yapmıştı... Ara transferde hareketliliğini sürdüren Galatasaray, Luyindama yerine bir dönem Barcelona ve Inter formalarını da terleten Murillo'ya kancayı atmıştı... Kolombiyalı savunmacı, sarı kırmızılılara dair resmi açıklamada flaş ifadeler kullandı! Kolombiya basınına konuşan yıldız savunmacı, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu! İşte Murillo'nun ülkesinin basınına yaptığı transfer açıklaması ve yaşananlara dair tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

9 Ocak 2020 Perşembe 12:59 Güncelleme: 09.01.2020 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





