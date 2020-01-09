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Murillo'dan Galatasaray transferi için resmi açıklama! Beklenen transfer geliyor mu?
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimleri belirleyen sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru ve Saracchi'ye imzayı attırarak şovunu yapmıştı... Ara transferde hareketliliğini sürdüren Galatasaray, Luyindama yerine bir dönem Barcelona ve Inter formalarını da terleten Murillo'ya kancayı atmıştı... Kolombiyalı savunmacı, sarı kırmızılılara dair resmi açıklamada flaş ifadeler kullandı! Kolombiya basınına konuşan yıldız savunmacı, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu! İşte Murillo'nun ülkesinin basınına yaptığı transfer açıklaması ve yaşananlara dair tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
9 Ocak 2020 Perşembe 12:59
Güncelleme: 09.01.2020 13:02
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından takıma dahil edilmesi beklenilen 2 ismi de belirledi.. Kısa süre içerisinde Sekidika'ya resmi imzayı attırmayı planlayan Galatasaray'da bu kez ibre Kolombiyalı yıldız Murillo'ya çevrildi!
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Sarı kırmızılılarda savunmanın en önemli isimlerinden biri olan Christian Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı.
18 Kasım Pazartesi günü yaşanan sakatlıkta oyuncunun sol diz ön çapraz bağları kopmuş ve menisküsünde yırtık tespit edilmişti. Mücadelenin 64. dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmazken, Galatasaray'a da konu ile ilgili bilgi verilmemişti.
Gambiya'dan 4500 kilometre yol giden ve ülkesinde dönen Christian Luyindama, buradan da 5000 kilometre yol kat ederek Türkiye'ye, kulübüne vardı.
Cuma günü, sabaha karşı İstanbul'a varan oyuncuya bu süre içinde hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmadığı, hatta MR dahi çekilmediği, sakatlığının ise bilinmediği ortaya çıkmıştı. Aynı gün, Galatasaray Kulübünün yaptığı MR çekimi sonrasında oyuncunun durumunun oldukça kötü olduğu anlaşılmıştı.