Jason Denayerden Galatasaray resti! - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Jason Denayer'den Galatasaray resti!

    24 Temmuz 2018 Salı, 10:31:56 Güncelleme: 10:33:20
    Jason Denayer'den Galatasaray resti!
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    Jason Denayerden Galatasaray resti!

    Galatasaray, hazırlık kampını Manchester City kampında geçiren Jason Denayer'in yolunu gözlüyor.

    Jason Denayer'den Galatasaray resti!
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    Jason Denayerden Galatasaray resti!

    Premier Lig ekibi Manchester City ile kampta olan Belçikalı futbolcu, sarı-kırmızılılara haber göndererek dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını bildirdi.

    Jason Denayer'den Galatasaray resti!
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    Jason Denayerden Galatasaray resti!

    Yeniden Galatasaray forması giymek isteyen Denayer'in kulübüne de rest çekmeye hazırlandığı belirtildi.

    Jason Denayer'den Galatasaray resti!
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    Jason Denayerden Galatasaray resti!

    Denayer'in şampiyonluk yaşadığı Galatasaray dışında başka bir kulübe kiralık verilmesi halinde buna karşı çıkacağı da aktarıldı.

    Jason Denayer'den Galatasaray resti!
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    Jason Denayerden Galatasaray resti!

    Galatasaray, Belçikalı stoperle anlaşmasına karşın kulübü City'nin kararını bekliyor. (Milliyet)

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