Jason Denayerden Galatasaray resti! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Jason Denayer'den Galatasaray resti!
24 Temmuz 2018 Salı, 10:31:56
Güncelleme: 10:33:20
Jason Denayer'den Galatasaray resti!
Galatasaray, hazırlık kampını Manchester City kampında geçiren Jason Denayer'in yolunu gözlüyor.
Jason Denayer'den Galatasaray resti!
Premier Lig ekibi Manchester City ile kampta olan Belçikalı futbolcu, sarı-kırmızılılara haber göndererek dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını bildirdi.
Jason Denayer'den Galatasaray resti!
Yeniden Galatasaray forması giymek isteyen Denayer'in kulübüne de rest çekmeye hazırlandığı belirtildi.
Jason Denayer'den Galatasaray resti!
Denayer'in şampiyonluk yaşadığı Galatasaray dışında başka bir kulübe kiralık verilmesi halinde buna karşı çıkacağı da aktarıldı.
Jason Denayer'den Galatasaray resti!
Galatasaray, Belçikalı stoperle anlaşmasına karşın kulübü City'nin kararını bekliyor. (Milliyet)