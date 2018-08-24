Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, 1 sezon forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir performans sergiledi
24 Ağustos 2018 Cuma, 13:04:58
Güncelleme: 13:07:32
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İz bırakanlar unutulmaz!
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Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kısa süre formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda önemli bir iz bıraktı.
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İz bırakanlar unutulmaz!
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2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Masilya takımıyla Fransa Ligi'nde 20 gol atan Gomis, bonservisini elinde bulunduran İngiltere temsilcisi Swensea City'den 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildi.
İz bırakanlar unutulmaz!
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Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan 33 yaşındaki santrfor, attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk mücadelesinde en önemli kozu oldu.
İz bırakanlar unutulmaz!
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Gomis, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, rakip fileleri 29 kez havalandırdırdı ve sarı-kırmızılıların 21. şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan isimler arasında yer aldı.
İz bırakanlar unutulmaz!
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Gol kralı oldu
Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
Ligi 29 golle tamamlayan Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın 6 gol önünde gol krallığı unvanını elde etti.