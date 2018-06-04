İtalyanlar Emre Akbaba'nın adresini açıkladı

Şu anda milli takım kampında olan 25 yaşındaki oyuncu için menajeri Aydın Doğanay, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var. Ancak hiçbir takımla anlaşmadık" demişti. Doğanay, "Emre milli takımda. Konunun netleşmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var.