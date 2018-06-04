İtalyanlar Emre Akbaba'nın adresini açıkladı
Emre Akbaba kimdir?
Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir.
2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.
Emre Akbaba, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performans ile büyük kulüpleri peşinden koşturuyor.
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