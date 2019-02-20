Diagne isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...'

Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonluk halinde Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha ödeme yapılacağı iddia edilen Mbaye Diagne, Kasımpaşa maçında etkisiz kalınca taraftarların aklında soru işaretleri oluşmaya başladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
Güncelleme: 20.02.2019 16:00
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İsyan etti! 'Diagne, Trezeguet’siz oynayamıyor'
Yüklü bir bonservis bedeliyle transfer edilen Diagne sarı kırmızılı formayla Trabzonspor maçında penaltıdan gol bulmasına rağmen etkisiz ve ağır görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, 27 yaşındaki Senegalli'nin Benfica ve Kasımpaşa performansı camiada tepkilere yol açtı.
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İsyan etti! 'Diagne, Trezeguet’siz oynayamıyor'
Sosyal medyadan kendisine aşırı tepki gösteren taraftarlar karışında yapılan sert yorumlara sayfasını kapatan Diagne'nin moralsiz olduğu gözlemlenirken, tecrübeli golcünün henüz Galatasaray'a adapte olamadığı anlaşıldı.
İsyan etti! 'Diagne, Trezeguet’siz oynayamıyor'
Oynadığı 3 maçta kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Diagne hakkında menajeri Claudio Druetta önemli açıklamalarda bulundu. İşte Claudio Druetta'nın Diagne sözleri...
İsyan etti! 'Diagne, Trezeguet’siz oynayamıyor'
"Diagne daha önce Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynamadı, yani ilk kez kendisinden bir şeyler bekleyen bir takıma geldi."
İsyan etti! 'Diagne, Trezeguet’siz oynayamıyor'
"Trabzonspor maçında golünü attı, Benfica karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı, son Kasımpaşa sınavında ise bana göre iyiydi ve elinden geleni yaptı."