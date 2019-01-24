İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti... - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaray'a bedavaya gelecekti...

Galatasaray'ın forvet belirsizliği sıcaklığını koruyor. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan Carvalho'nun ardından Pato transferinin de perde arkası ortaya çıktı.
24 Ocak 2019 Perşembe, 19:40:22 Güncelleme: 19:45:32
İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti...

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Dubai'de Alan Carvalho ve Pato ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

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İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti...

Ancak iki yıldızın transferi için de beklenilen cevap alınamazken, Pato transferinin detayları ortaya çıktı.

İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti...

Menajerler, Pato'nun bedavaya Galatasaray'a gelebileceğini yönetime iletmişlerdi.

İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti...

Sarı-kırmızılılar bunun üzerine Pato transferini bitirmek üzere harekete geçti.

İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti...

Pato'nun forma giydiği kulübün ilaç şirketi olan Çinli sahibinin hakkında açılan bir davada yargılandığı, bu kaos ortamında Brezilyalı futbolcunun bedelsiz ayrılma olasılığının bulunduğu belirtildi.

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