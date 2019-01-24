İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaray'a bedavaya gelecekti...

Galatasaray'ın forvet belirsizliği sıcaklığını koruyor. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan Carvalho'nun ardından Pato transferinin de perde arkası ortaya çıktı.
24 Ocak 2019 Perşembe, 19:40:22
Güncelleme: 19:45:32
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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Dubai'de Alan Carvalho ve Pato ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.
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Ancak iki yıldızın transferi için de beklenilen cevap alınamazken, Pato transferinin detayları ortaya çıktı.