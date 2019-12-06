İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası!

Süper Lig'de 14. haftaya girilirken topladığı 20 puanla 8. sırada kendine yer bulabilen Galatasaray, beklentilerin çok altında bir performans sergiliyor. Yapılan transferlerden beklenilen verim alınamaması sonrası ocak transfer dönemini işaret eden Fatih Terim'in raporları sonrası sarı-kırmızılı kurmaylar yol haritasını belirledi. İşte Galatasaray'ın 6 adımda transfer stratejisi.

6 Aralık 2019 Cuma 15:40 Güncelleme: 06.12.2019 15:46
İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası!

Galatasaray ara transfer döneminde, ligde beklenileni veremeyen oyuncu grubunda köklü bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.

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İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası!

Ocak transfer dönemi öncesi gaza basan Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki isimleri bitirebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası!

Birden çok mevki için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar, Terim'in raporlarına göre yol haritasını belirledi.

İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası!

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER HAREKATI VE İZLEYECEĞİ YOL HARİTASI...

İşte transferde Galatasaray'ın yol haritası!

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA!
Sansasyonel transferler ile sezon başlayan ancak hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde aradığını bulamayan Galatasaray'da son olarak Tuzlaspor karşısında alınan 2-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

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