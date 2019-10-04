İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ile Trabzonspor da kadrolarını birçok yeni isimle güçlendirdi. Futbolcuların sergiledikleri performansa göre güncel piyasa değerini belirleyen Transfermarkt, oyuncuların verilerini güncelledi. Buna göre bazı oyuncular değerini arttırırken bazı oyuncular ise değer kaybetti. Galatasaray'ın Fulham'dan transferi Jean-Micheal Seri 7 milyon euro'luk değer kaybıyla en çok değer kaybeden isim oldu. İşte son verilere göre Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular...
4 Ekim 2019 Cuma 20:41 Güncelleme: 04.10.2019 20:49
İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri

Beşiktaş

Vida: Önceki değeri 10 milyon euro. Güncel değeri 8 milyon euro

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İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri

Dorukhan: Önceki değeri 5.50 milyon euro. Güncel değeri 6.5 milyon euro

İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri

Karius: Önceki değeri 7 milyon euro. Güncel değeri 5 milyon euro

İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri

Diaby: Önceki değeri 5.5 milyon euro. Güncel değeri 5 milyon euro

İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri

Victor Ruiz: Önceki değeri 7 milyon euro. Güncel değeri 5 milyon euro

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