İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'du. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Florin Andone attığı 2 golle takımını sırtlarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte sosyal medyada Andone tepkileri.
Sahasında Sivasspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone ilk 11'de başladığı mücadede gösterdiği performansla takdir toplarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı
İşte o yorumlardan bazıları...