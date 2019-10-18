İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri

Sahasında Sivasspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone ilk 11'de başladığı mücadede gösterdiği performansla takdir toplarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı

İşte o yorumlardan bazıları...