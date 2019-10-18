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18 Ekim 2019, Cuma
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İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'du. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Florin Andone attığı 2 golle takımını sırtlarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte sosyal medyada Andone tepkileri.

18 Ekim 2019 Cuma 22:30 Güncelleme: 18.10.2019 22:30
İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri

Sahasında Sivasspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone ilk 11'de başladığı mücadede gösterdiği performansla takdir toplarken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı

İşte o yorumlardan bazıları...

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İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri
İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri
İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri
İşte sosyal medyada Florin Andone tepkileri
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