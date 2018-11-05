İşte Schalkenin Galatasaray maçı korkusu!

Alman ekibi Schalke 04'te gözler yarın oynayacakları zorlu Galatasaray maçına çevrildi. Peki Aslan'ın rakibinde son durum ve gelişmeler ne?
5 Kasım 2018 Pazartesi, 17:13:30
Güncelleme: 17:17:50
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Almanya Bundesliga 10. hafta maçında sahasında Hannover'i 3-1'lik skorla geçerek moral bulan Schalke 04, yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray'la oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi mücadelesine konsantre oldu.
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Bundesliga'da 10. hafta itibariyle 10 puanla 14. sırada yer alan Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. maçların ardından bir galibiyet iki beraberlikle 5 puan topladı ve 4 puanlı Glatasaray'ın önünde, 2. sırada yer alıyor. Grup lideri Porto'nun 7 puanı bulunurken, son sıradaki Lokomotiv Moskova henüz puanla tanışamadı.
TEDESCO'NUN TARAFTARINDAN BEKLENTİSİ BÜYÜK
Schalke'nin 33 yaşındaki teknik direktörü Domenico Tedesco, Bundesliga'da henüz bekleneni veremese de, Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet ve iki beraberlikle taraftarlarını memnun etmeyi başardı.
Tedesco, Galatasaray'la sahalarında oynayacakları mücadelede ise taraftarından büyük beklenti içerisinde ve Alman taraftarların sarı kırmızılı ekip üzerinde baskı kurmalarını ve işlerini kolaylaştırmalarını umuyor.
TÜRK TARAFTAR ÇEKİNCESİ
Tedesco her ne kadar taraftarlarından destek istese de Almanya'da yaşayan Türk taraftarların Veltins Arena'yı dolduracağını da biliyor.