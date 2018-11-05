İşte Schalkenin Galatasaray maçı korkusu!

Bundesliga'da 10. hafta itibariyle 10 puanla 14. sırada yer alan Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. maçların ardından bir galibiyet iki beraberlikle 5 puan topladı ve 4 puanlı Glatasaray'ın önünde, 2. sırada yer alıyor. Grup lideri Porto'nun 7 puanı bulunurken, son sıradaki Lokomotiv Moskova henüz puanla tanışamadı.