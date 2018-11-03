İşte PFDKya sev edilecek isimler! - Galeri - Fotomaç
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İşte PFDK'ya sev edilecek isimler!
Dün gece oynanan ve 2-2'lik skorla sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiminde saha karışmış ve tüm futbolcular birbirine girmişti. İşte PFDK'ya sevk edilmesi beklenen isimler...
3 Kasım 2018 Cumartesi, 12:18:46
Güncelleme: 12:23:36
Dün gece oynanan ve 2-2'lik skorla sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiminde saha karışmış ve tüm futbolcular birbirine girmişti. İşte PFDK'ya sevk edilmesi beklenen isimler...
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