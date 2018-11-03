İşte PFDKya sev edilecek isimler! - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    İşte PFDK'ya sev edilecek isimler!

    Dün gece oynanan ve 2-2'lik skorla sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiminde saha karışmış ve tüm futbolcular birbirine girmişti. İşte PFDK'ya sevk edilmesi beklenen isimler...
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 12:18:46 Güncelleme: 12:23:36
    İşte PFDKya sev edilecek isimler!

    Dün gece oynanan ve 2-2'lik skorla sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiminde saha karışmış ve tüm futbolcular birbirine girmişti. İşte PFDK'ya sevk edilmesi beklenen isimler...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte PFDKya sev edilecek isimler!

    Belhanda

    İşte PFDKya sev edilecek isimler!

    Soldado

    İşte PFDKya sev edilecek isimler!

    Maicon

    İşte PFDKya sev edilecek isimler!

    Jailson

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