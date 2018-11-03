İşte PFDKya sev edilecek isimler!

İşte PFDK'ya sev edilecek isimler!

Dün gece oynanan ve 2-2'lik skorla sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiminde saha karışmış ve tüm futbolcular birbirine girmişti. İşte PFDK'ya sevk edilmesi beklenen isimler...

3 Kasım 2018 Cumartesi, 12:18:46 Güncelleme: 12:23:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





