İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi? - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    İşte o fotoğrafın hikayesi! 'Sakinleştin mi?'

    Maçın ardından yaşanan gerginliğin ardından sosyal medyaya düşen bir fotoğraf bazı sarı lacivertli taraftarlardan tepki çekti.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 18:31:07 Güncelleme: 18:32:08
    İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi?

    Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yönetici Abdürrahim Albayrak ile sohbeti ve gülmeleri dikkat çekti.

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    İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi?

    Sarı lacivertliler, yaşananlardan sonra Koç ve Baki'nin gülen görüntüsü üzerine ciddi eleştiriler yaptı.

    İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi?

    Terim'den Baki'ye: 'Sakinleştin mi ?'
    Olayın detayı ise şu şekilde gelişti. Yönetici Baki, soyunma odası koridorlarında sarı laciverli futbolcuları zorla soyunma odasına sokmaya çalışan kişi ile gerginlik yaşadı.

    İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi?

    Bu kişinin daha sonra emniyet yetkilisi olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Terim koridorlarda gerginliğin önüne geçebilmek için herkesin soyunma odalarına gitmesi ve koridorun boşaltılması gerektiğini ifade etti.

    İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi?

    Baki ise son Fenerbahçeli futbolcu, soyunma odasına girmeden kendilerinin koridordan ayrılamayacağını ifade etti.

    İşte o fotoğrafın hikayesi! Sakinleştin mi?

    Bu iki olaydan belli bir süre sonra Terim, esprili şekilde Baki'ye " Sakinleştin mi ? " diye sordu. Tansiyonun da düşmesinin de etkisiyle Koç, Albayrak, Terim, Baki'nin anlık gülüşleri ekrana yansıdı. (Milliyet)

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