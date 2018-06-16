İşte Mustafa Cengiz'in Galatasaray'ı düzlüğe çıkaracak dev projeleri

- Cengiz 5 milyon euro yıllık gelir getireceği iddia edilen otel projesini iptal etme kararı aldı. Çünkü yıllık kiralama teklifleri 600 bin ila 1 milyon euro arasında... Buranın teknoloji şirketlerine kiralanması planlanıyor. Ayrıca Ali Sami Yen Kompleksi'nin çevresi de Teknokent olarak kullanılması düşünülüyor. İki projeden 8 milyon dolar bekleniyor.