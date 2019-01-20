İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler! - Fotomaç
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İşte Hasan Şaş'ın işaret ettiği o isimler!
Ankaragücü'nü taraftarı önünde 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş maçın ardından forvet transferiyle ilgili konuştu.
20 Ocak 2019 Pazar, 11:30:38
Güncelleme: 12:57:55
Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Hasan Şaş, transfer konularına da değindi.
Hasan Şaş'ın sözleri ve transferine işaret verdiği isimler şöyle;
Mutluyuz. 6 gol ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti ve çok iyi çalıştılar. Bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi.
Futbolcuların, idman performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. İçeride oynadık. Ankaragücü'nde kaos durumunun olduğunu da biliyoruz.