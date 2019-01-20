İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler! - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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İşte Hasan Şaş'ın işaret ettiği o isimler!

Ankaragücü'nü taraftarı önünde 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş maçın ardından forvet transferiyle ilgili konuştu.

20 Ocak 2019 Pazar, 11:30:38 Güncelleme: 12:57:55
İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler!

Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler!

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Hasan Şaş, transfer konularına da değindi.

İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler!

Hasan Şaş'ın sözleri ve transferine işaret verdiği isimler şöyle;

İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler!

Mutluyuz. 6 gol ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti ve çok iyi çalıştılar. Bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi.

İşte Hasan Şaşın işaret ettiği o isimler!

Futbolcuların, idman performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. İçeride oynadık. Ankaragücü'nde kaos durumunun olduğunu da biliyoruz.

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