İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı konuk etti. Cünyet Çakır'ın düdük çaldığı ve saat 20.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı. 2 golle 3 puanın sahibi olan Galatasaray maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. İşte zorlu mücadelenin sineması...
10 Kasım 2019 Pazar 07:25
Güncelleme: 10.11.2019 07:25
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Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünlerde 15 bin 648 seyirci vardı.
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Mücadelede ev sahibi ekip topla daha çok oynayan taraftı. Galatasaray %46 oranında topla oynarken, bu oran Gazişehir için %54'tü.
MAÇIN ANATOMİSİ
Madrid'den ağır bir yenilgiyle dönen G.Saray, Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadrosuyla çıktı. Daha istekli bir oyun ortaya koyan Aslan, Ömer'in 21'deki füzesiyle öne geçerken; 43'te Feghouli devrenin skorunu belirledi. Gaziantep ikinci yarıya baskılı başlasa da 60'tan sonra sazı eline alan Galatasaray, rahat bir galibiyet elde etti.
MAÇIN KİLİT ANLARI 14' Ömer'in içeri çevirdiği topta Babel, kale önünde net fırsatı harcadı. Ardından ofsayt kararı çıktı.
21' Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Ömer, diziyle düzelterek müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0.