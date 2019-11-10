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10 Kasım 2019, Pazar
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İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı konuk etti. Cünyet Çakır'ın düdük çaldığı ve saat 20.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı. 2 golle 3 puanın sahibi olan Galatasaray maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. İşte zorlu mücadelenin sineması...

10 Kasım 2019 Pazar 07:25 Güncelleme: 10.11.2019 07:25
İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünlerde 15 bin 648 seyirci vardı.

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İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

Mücadelede ev sahibi ekip topla daha çok oynayan taraftı. Galatasaray %46 oranında topla oynarken, bu oran Gazişehir için %54'tü.

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

MAÇIN ANATOMİSİ

Madrid'den ağır bir yenilgiyle dönen G.Saray, Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadrosuyla çıktı. Daha istekli bir oyun ortaya koyan Aslan, Ömer'in 21'deki füzesiyle öne geçerken; 43'te Feghouli devrenin skorunu belirledi. Gaziantep ikinci yarıya baskılı başlasa da 60'tan sonra sazı eline alan Galatasaray, rahat bir galibiyet elde etti.

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

MAÇIN KİLİT ANLARI
14' Ömer'in içeri çevirdiği topta Babel, kale önünde net fırsatı harcadı. Ardından ofsayt kararı çıktı.

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

21' Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Ömer, diziyle düzelterek müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0.

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