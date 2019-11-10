İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının sineması

MAÇIN ANATOMİSİ

Madrid'den ağır bir yenilgiyle dönen G.Saray, Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadrosuyla çıktı. Daha istekli bir oyun ortaya koyan Aslan, Ömer'in 21'deki füzesiyle öne geçerken; 43'te Feghouli devrenin skorunu belirledi. Gaziantep ikinci yarıya baskılı başlasa da 60'tan sonra sazı eline alan Galatasaray, rahat bir galibiyet elde etti.