İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

Gol atmak için asla paylaşımcı davranmıyor. Kaçırdığı penaltının yarattığı baskı ile bir dönem Gomis'e yaptığı asistleri maalesef arkadaşlarına yapmıyor. Çünkü gol atarsa baskılardan kurtulacağına inanıyor ve kafaca sahada rahat oynamıyor. (Sabah)