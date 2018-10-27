İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    İşte Garry Rodrigues'in performansını düşüren nedenler

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in son dönemde performansında gözle görülür düşüş yaşanıyor.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 07:57:26 Güncelleme: 07:58:19
    İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

    Galatasaray'da yıllık ücretine zam yapılan ve maaşı 1.9 milyon Euro olan Garry Rodrigues son dönemin en formsuz ismi konumunda. İşte Yeşil Burun Adalı oyuncudaki düşüşün nedenleri:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

    1- Bir buçuk ay önce Lokomotiv Moskova maçını izlemeye gelen Avrupalı scoutlar, Rodrigues'e hayran kaldı. Ancak havaya giren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterme adına her maç daha şahsi oynamaya başladı.

    İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

    2-Galatasaray'ı analiz eden rakipleri artık en çok önlemi Rodrigues'e alıyor ve yıldız oyuncuyu ikili sıkıştırmalarla etkisiz bırakıyor.

    İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

    3- Gomis'in yokluğundan en olumsuz Rodrigues etkilendi. Eren, Gomis gibi Rodrigues'e boş alanlar açamıyor ve tecrübeli sol açık tek başına skora etki edemiyor.

    İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

    LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
    Galatasaray'ın uzattığı sözleşmenin Rodrigues'te bir rehavet yarattığını düşünmüyorum. Akhisar ile oynanan lig maçında kaçırdığı penaltı sonrası ağır eleştirilen Rodrigues kendini affettirmek için gereksiz bir egoist yapıya büründü.

    İşte Garry Rodriguesin performansını düşüren nedenler

    Gol atmak için asla paylaşımcı davranmıyor. Kaçırdığı penaltının yarattığı baskı ile bir dönem Gomis'e yaptığı asistleri maalesef arkadaşlarına yapmıyor. Çünkü gol atarsa baskılardan kurtulacağına inanıyor ve kafaca sahada rahat oynamıyor. (Sabah)

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