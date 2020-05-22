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İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Marcao ile son olarak İtalyan ekipleri ilgileniyordu. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı defans oyuncusunun bonservisini belirledi. İşte Galatasaray'ın Marcao'dan beklediği o rakam... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

22 Mayıs 2020 Cuma 08:23 Güncelleme: 22.05.2020 08:23
İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

İtalyan kulüplerinin gündeminde olan Galatasaraylı Marcao'nun bedeli belli oldu.

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İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

En ciddi talibin Atalanta olduğu bilinirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Çizme temsilcisinin 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

Sarı kırmızılıların ise 23 yaşındaki yıldızı için 17 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

Aslan, geçtiğimiz sezonun başında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı.

İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

Brezilyalı futbolcu Galatasaray formasıyla 55 maçta forma giydi.

İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!
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