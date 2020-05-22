İşte Galatasaraylı Marcao'nun fiyatı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Marcao ile son olarak İtalyan ekipleri ilgileniyordu. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı defans oyuncusunun bonservisini belirledi. İşte Galatasaray'ın Marcao'dan beklediği o rakam... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
22 Mayıs 2020 Cuma 08:23
Güncelleme: 22.05.2020 08:23
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İtalyan kulüplerinin gündeminde olan Galatasaraylı Marcao'nun bedeli belli oldu.
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En ciddi talibin Atalanta olduğu bilinirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Çizme temsilcisinin 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Sarı kırmızılıların ise 23 yaşındaki yıldızı için 17 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
Aslan, geçtiğimiz sezonun başında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı.
Brezilyalı futbolcu Galatasaray formasıyla 55 maçta forma giydi.