İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray, Senegalli forvetin alternatifini buldu. Yıldız oyuncuya teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.

4 Haziran 2019 Salı 08:12 Güncelleme: 04.06.2019 08:12
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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