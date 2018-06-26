İşte Galatasaray'ın transfer listesi!

Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, bütçesine uygun oyuncu arıyor. Scout ekibinin bu kapsamda İtalya Ligi Serie A'da takımları tarafından geçen sezon kiraya verilen oyunculardan bir liste oluşturduğu ve teknik heyete rapor halinde sunduğu belirlendi. Kulüpleri bu isimleri tekrar kiralamak ister, Terim de onay verirse devreye girilecek. O listede yer aldığı iddia edilen bazı oyuncular şöyle:



