İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor 11'i! Terim o isme şans verecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 16:23:54
İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasını Sivasspor maçıyla kapatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek

Karşılaşmada Halil Mutlu Meler düdük çalacak.

İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek

Muslera

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