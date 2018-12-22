İşte Galatasarayın Sivasspor 11i! Terim o isme şans verecek - Galeri - Fotomaç
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor 11'i! Terim o isme şans verecek
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 16:23:54
Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasını Sivasspor maçıyla kapatıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Halil Mutlu Meler düdük çalacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: