İşte Galatasaray'ın Mitroglou transferinin perde arkası!

Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 futbolcusu ile de yollarını ayırdı. Aslan takıma defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı. Takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti. Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou transferinin başarı olmasında etkili olan faktör ne? İşte Mitroglou transferinin perde arkası...