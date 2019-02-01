İşte Galatasaray'ın Mitroglou transferinin perde arkası!

Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 futbolcusu ile de yollarını ayırdı. Aslan takıma defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı. Takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti. Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou transferinin başarı olmasında etkili olan faktör ne? İşte Mitroglou transferinin perde arkası...
1 Şubat 2019 Cuma, 15:04:48
Güncelleme: 15:10:37
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Eski kulübü Benfica ve aralarında Cardiff City'nin de bulunduğu 3 Premier Lig takımı, Kostas Mitroglou'na teklif yaptı. Ancak eşinin Türk kökenli olması ve kayınpederinin de İstanbul'da yaşaması Galatasaray'ı avantajlı kıldı.
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Dün sabaha karşı Fransa'dan İstanbul'a gelen Kostas Mitroglou için sarı-kırmızılı kulüp erken saatlerde KAP açıklaması yaptı.
Oyuncu daha sonra sağlık kontrolünden geçti. Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Mitroglou'na Galatasaray bu sezon 1.5 milyon Euro, gelecek sezon içinse 2.6 milyon Euro ödeyecek.
İşte sarı-kırmızılı kulübün formasını giyen ilk Yunan futbolcunun transferinin perde arkası...
ALANYA MAÇI KADROSUNDA YER ALACAK
Kendisine 15 milyon Euro bonservis ödeyen Marsilya'da hayal kırıklığı yaratan 30 yaşındaki Yunan forvet için eski kulübü Benfica ve aralarında Cardiff City'nin bulunduğu 3 Premier Lig takımı teklif yaptı.